Ministerpräsident Bouffier (CDU) hat die Reha nach seiner Krebsbehandlung beendet und nimmt in der Wiesbadener Staatskanzlei seine Arbeit wieder auf.

"Ich habe mich gut erholt und schaue jetzt mit Zuversicht auch in die nächste Zukunft", sagte Hessens Regierungschef in einer am Montag verbreiteten Videobotschaft. Der 67-Jährige bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung und die vielen Genesungswünsche: "Das hat mir sehr, sehr geholfen." Bouffier hatte sich nach einem Hautkrebsbefund an der Nase einem Eingriff und einer Strahlentherapie unterzogen.