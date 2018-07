Im erbitterten Asylstreit von CDU und CSU hat sich Ministerpräsident Volker Bouffier gegen einen nationalen Alleingang ausgesprochen. Vielmehr appellierte der CDU-Vize an den Zusammenhalt der Union.

Im erneut eskalierten Streit der Unionsparteien über die Flüchtlingspolitik hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zur Besonnenheit aufgerufen. Es könne nun "nicht im Ernst darum gehen, ob etwas mehr oder weniger wirkungsgleich ist", sagte CDU-Bundesvize Bouffier am Sonntag in Berlin mit Blick auf konfrontative Äußerungen von CSU-Chef Horst Seehofer in München. Entscheidend sei vielmehr, "dass wir besonnen bleiben, dass die Union beieinander bleibt".

Seehofer hatte zuvor die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim EU-Gipfel in Brüssel ausgehandelten Ergebnisse als nicht wirkungsgleich mit der Forderung der CSU bezeichnet, bestimmte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Er lehnte zudem die Unterbringung von in anderen EU-Ländern bereits registrierten Asylbewerbern in Ankerzentren in Deutschland ab. Für das Ende der CSU-Vorstandsitzung kündigte er eine persönliche Erklärung an, deren Inhalt aber unklar blieb.

Alleingang wäre "höchst unklug"

Nach der CSU-Spitze in München kamen auch die CDU-Gremien in Berlin zusammen. Bouffier sagte vor Beginn der Sitzung weiter, die EU habe sich zuletzt "bewegt wie noch nie - auch aufgrund der CSU". Daher wäre es "aus meiner Sicht höchst unklug, wenn wir jetzt unabgestimmt als Antwort nationale Maßnahmen machen." Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) sagte, er glaube auch nach den jüngsten Botschaften aus München weiter an das Gute.

Sendung: hr-iNFO, 01.07.2018, 18 Uhr