In Zeiten ständigen Wandels könnten die Bürger Hessens optimistisch in die Zukunft schauen, versichert Ministerpräsident Bouffier in seiner Neujahrsansprache. Gleichzeitig gebe es eine große Gefahr.

In seiner Neujahrsansprache hat Volker Bouffier (CDU) die Bürger um Offenheit für anstehende Herausforderungen gebeten. "Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Brexit und Klimawandel sind Beispiele für diese Herausforderungen", sagte der Ministerpräsident am Silvesterabend.

In Zeiten "außergewöhnlich raschen Wandels" sei Respekt vor den Aufgaben angebracht, aber keine Angst. Er könne die Sorge einiger Bürger vor der Zukunft nachvollziehen, erklärte Bouffier. "Doch mit unserer erfolgreichen Wirtschaft, vielen fleißigen und kreativen Menschen und einem starken sozialen Netz haben wir sehr gute Voraussetzungen, um unsere Zukunft erfolgreich zu gestalten."

Gegen die Gleichgültigkeit

Der Regierungschef bedankte sich für das Vertrauen, das ihm die Wähler bei der Landtagswahl im Oktober entgegengebracht haben. Gemeinsam mit der Regierung werde er hart arbeiten, "damit unser starkes Land trotz aller Herausforderungen und Veränderungen eine liebenswerte und lebenswerte Heimat bleibt".

Als Erfolge für die Arbeit im abgelaufenen Jahr nannte Bouffier die sechsstündige Beitragsfreistellung in Kindergärten, Investitionen in die Bildung sowie die innere Sicherheit im Land und die Initiative "Land hat Zukunft" für das Leben im ländlichen Raum.

In diesem Zusammenhang bat Bouffier alle Hessen darum, sich am demokratischen Prozess zu beteiligen. Denn: "Die größte Gefahr für unsere Demokratie ist die Gleichgültigkeit." Es bereite ihm Sorgen, wie sich die Grenzen im Denken und Handeln langsam zu verschieben drohten. Jeder Bürger könne seinen Beitrag dazu leisten, "die Werte, die uns allen wichtig sind, zu leben".

Dank an Einsatzkräfte und Soldaten

Besonderen Dank richtete der Ministerpräsident an die Soldaten der Bundeswehr, die im Ausland im Einsatz sind, sowie an Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter der Rettungsdienste und Ärzte, die gerade in der Neujahrsnacht ihren Dienst für die Gesellschaft versähen, während alle anderen feierten.