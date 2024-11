Frederik Bouffier soll nach dem angekündigten Rückzug von Helge Braun in den Bundestag einziehen. Die CDU-Kreisverbände haben den Sohn des früheren hessischen Ministerpräsidenten für den Wahlkreis Gießen-Alsfeld nominiert.

Er ist nicht nur Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten, sondern selbst seit einigen Jahren in der Kommunalpolitik: Nun soll Frederik Bouffier vom Gießener Kreistag in den Bundestag wechseln, so jedenfalls die Pläne der CDU-Kreisverbände Gießen und Vogelsberg.

Der 34-Jährige sei am Dienstag als Kandidat für die Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Gießen-Alsfeld nominiert worden, teilten die Kreisverbände am Abend mit. Zuvor hatte bereits die Bild-Zeitung über entsprechende Ambitionen des Gießener Rechtsanwalts berichtet.

Helge Braun beendet politische Karriere

Seit 2002 war Helge Braun für den Wahlkreis Gießen-Alsfeld angetreten. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und ehemalige Chef des Bundeskanzleramts hatte jedoch am Montag überraschend angekündigt, dass er sich aus der Politik zurückziehen wolle, und damit Platz für einen Nachfolger gemacht.

Mit Bouffier habe man "einen hervorragenden Kandidaten" dafür gefunden, teilten die beiden Kreisverbände in einer gemeinsamen Mitteilung mit. "Frederik Bouffier vereint in idealer Weise langjährige politische Erfahrung und steht gleichzeitig für einen Generationenwechsel in unserer Partei", so die Kreisverbands-Vorsitzenden Christopher Lipp und Jens Mischak.

Bisher in Kommunalpolitik aktiv

Der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier ist aktuell Vorsitzender des Gießener CDU-Stadtverbands und stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender. Seit 2016 sitzt er in der Gießener Stadtverordnetenversammlung sowie im Kreistag. 2021 versuchte er bereits Oberbürgermeister von Gießen zu werden, erhielt aber knapp weniger Stimmen als seine Kontrahenten von den Grünen und der SPD.

Um als Direktkandidat antreten zu können, muss er noch von der CDU-Delegiertenversammlung am 17. Dezember offiziell gewählt werden.