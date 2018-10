Zum Tag der deutschen Einheit hat Ministerpräsident Bouffier die Bürger zur Verteidigung demokratischer Werte aufgerufen. Demagogen seien eine Gefahr für Deutschland und die Welt – und Gleichgültigkeit keine Option.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat in einer Erklärung zum Tag der deutschen Einheit vor Populisten und Demagogen gewarnt. In dem am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichen Statement rief er dazu auf, die zum 3. Oktober 1990 friedlich erkämpfte Freiheit zu schützen. "Der Freiheitswille der Menschen hat die deutsche Einheit ermöglicht. Diese Freiheit gilt es heute mehr denn je, entschlossen zu verteidigen", heißt es darin.

Bouffier fuhr fort, das Erstarken des Populismus in Europa und der Welt müsse jedem freiheitsliebenden Menschen Sorge bereiten. "Diese Demagogen bedrohen unser demokratisches System, sie sind eine Gefahr für Deutschland und die Welt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie das zerstören, was mit der deutschen Wiedervereinigung so mühevoll erkämpft worden ist", betonte der Ministerpräsident.

"Demokratie und Freiheit brauchen Streiter und Kämpfer"

Zugleich rief er die Bürger dazu auf, mehr denn je aktiv für die Demokratie einzutreten. Er mahnte: "Die größte Gefahr für die Demokratie ist die Gleichgültigkeit. Nur wenn die Mehrheit wegschaut und sich zurücklehnt, haben ihre Feinde Erfolg."

Bouffier hob hervor, es seien die Bürger der DDR gewesen, die aktiv wurden und ihren friedlichen Protest auf die Straße trugen. Dies hätten sie oft mit Verhaftungen und Repressalien bezahlt. "Demokratie und Freiheit brauchen Streiter und Kämpfer, die sich für sie einsetzen und sie gegen alle Gefahren verteidigen - das lehrt uns die Wiedervereinigung", sagte Bouffier.

