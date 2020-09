Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria fordern Oppositionsparteien im Landtag und einzelne Kommunen, betroffene Migranten in Hessen aufzunehmen. Auch die Landesregierung will helfen - pocht aber auf bundeseinheitliche Regelungen.

Noch am Mittag waren im griechischen Flüchtlingslager Moria nicht alle Brandherde gelöscht. Das Bild, das sich auf der griechischen Insel bietet, ist verheerend: Viele der provisorischen Unterkünfte, die 12.000 Menschen Unterschlupf geboten haben, sind heruntergebrannt. Helfer schätzten, dass rund ein Drittel des Lagers abgebrannt ist. Betroffen sei unter anderem das Zentrallager , schrieb der Geschäftsführer der Organisation Wadi, Thomas Osten Sacken, auf Facebook.

Auch in Hessen ist das Entsetzen groß: Der Landesvorsitzende der Linken, Jan Schalauske, spricht auf Twitter von einer "humanitäre Katastrophe". Marcus Bocklet, Sprecher der Grünen Landtagsfraktion für Soziales, sagte: "Die Bilder aus Moria sind schrecklich und erfordern unmittelbares Handeln."

Bouffier für bundeseinheitliche Initiative

Doch wie dieses Handeln aussehen soll und was mit den 12.000 Menschen aus Moria passieren soll, die nun obdachlos sind, bleibt offen. Eine europäische Lösung, die schon vor dem Brand katastrophalen Zustände im überbelegten Lager anzugehen, war bislang gescheitert. Flüchtlingsinitiativen drängen nun Deutschland darauf, zumindest einen Teil der Menschen aufzunehmen. Einzelne Bundesländer haben bereits erklärt, mehr Menschen aus dem Lager aufnehmen zu wollen, so beispielsweise Hamburg, und Schleswig-Holstein. Das CDU-FDP regierte Nordrhein-Westfalen will bis zu 1.000 Geflüchtete aufnehmen.

Auch die hessische Landesregierung hat reagiert. Auf Anfrage erklärte Regierungssprecher Michael Bußer dem hr: "Die hessische Landesregierung ist bereit, hier zu helfen". Sie sei bereit "ihren Beitrag zur humanitären Hilfe zu leisten". Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) rege dabei eine "bundeseinheitliche Initiative und Regelung" an, sagte Bußer.

SPD: "Umgesetzt wurde nichts"

Für Teile der Opposition ist das zu wenig und zu spät. SPD und Linke kritisieren, die Landesregierung hätte schon vor Monaten dazu beitragen können, die Lage im Lager zu entspannen. "Im Koalitionsvertrag ist ein Landesaufnahmegesetz vereinbart. Das ist seit 2018 in Prüfung, umgesetzt wurde nichts", sagte Frank-Tilo Becher, der integrationspolitische Sprecher der SPD gegenüber dem hr. Mit einem solchen Gesetz können Länder für die Aufnahme von Geflüchteten legale Wege schaffen.

Allerdings: Die Sache ist rechtlich umstritten. Das Bundesinnenministerium hat ähnliche Vorhaben aus Thüringen und Berlin blockiert. Dennoch findet Becher: "Man hätte mehr Druck machen und aktiv auf den Bundesinnenminister einwirken können. Die schlimmen Zustände waren seit langem bekannt."

Kritik an Grünen bei Flüchtlingsthema

Auch die migrationspolitische Sprecherin der Linken im hessischen Landtag, Saadet Sönmez, betonte, Hessen müsse seine Bereitschaft zur sofortigen Aufnahme und Mithilfe bei der Evakuierung erklären. Die Linke sieht bei den Grünen eine Doppelmoral: "Sie werben damit eine progressive Partei zu sein und sich für Flüchtlinge zu engagieren. Aber im Landtag nicken sie bei dem Thema Flüchtlingsaufnahme, wie bei vielen anderen Feldern, den Kurs der CDU kritiklos ab", sagte der Sprecher der Linkenfraktion, Thomas Klein.

Marburg will sofort 50 Erwachsene und 15 Minderjährige aufnehmen

Einzelne Kommunen in Hessen hatten sich in der Vergangenheit dazu bereit erklärt, außerplanmäßig Flüchtlinge aufzunehmen, beispielsweise Frankfurt und Marburg. "Selbstverständlich sind wir in Marburg weiterhin bereit, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen und ihnen ein gutes Zuhause zu bieten", bekräftigte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Die Stadt könne "sofort etwa 50 Erwachsene und bis zu 15 unbegleitete Minderjährige aufnehmen". Grundsätzlich habe die Stadt auch Notfallpläne, um eine größere Anzahl an Menschen provisorisch aber menschenwürdig unterzubringen, wenn dies nötig sein sollte. Entsprechende Briefe aus der Vergangenheit, insbesondere an Seehofer, seien jedoch bis heute unbeantwortet geblieben.

Auch der Geschäfsführer des hessischen Flüchtlingsrats, Timmo Scherenberg, beklagte, die Landesregierung habe "wenig Engagement" gezeigt, mehr Flüchtlinge aus den Lagern zu holen. Es sei nun wichtig, alle Menschen schnellstmöglich aus dem Lager herauszuholen, sagt Scherenberg:

Sendung: hr-iNFO, 09.09.2020, 17.00 Uhr