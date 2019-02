Die Stadt Frankfurt bereitet sich weiter auf einen harten Brexit vor: Sie informierte die über 2.500 Briten in der Stadt, dass sie dann bei der Ausländerbehörde vorsprechen müssten.

Ab April könnte es bei der Frankfurter Ausländerbehörde noch ein bisschen voller werden. Schon jetzt gibt es lange Wartezeiten, mitunter stehen Antragsteller zwölf Stunden an, um mit einem Sachbearbeiter zu sprechen. Bisher kommen die Menschen eher aus Ländern wie Indien, Serbien oder der Ukraine, bald könnten es auch viele Briten sein.

Briten brauchen nach Brexit Aufenthaltstitel

Die Stadt Frankfurt informierte jetzt in einem Brief die über 2.500 britischen Staatsbürger im Stadtgebiet, dass sie bei einem möglichen harten Brexit ab dem 29. März ihre Privilegien als Unionsbürger verlieren. Sie forderte die Briten auf, in diesem Fall ihren nationalen Aufenthaltsstatus zu klären und sich bei der Ausländerbehörde vorzustellen.

Weitere Informationen Harter Brexit Nach aktuellen Plänen wird Großbritannien am 29. März die EU verlassen. Ob es bis dahin einen entsprechenden Vertrag zwischen dem Land und der Staatengemeinschaft gibt, ist noch unklar. Es droht ein sogenannter harter Brexit ohne Abkommen. Ende der weiteren Informationen



"Ab April 2019 werden Sie zwecks Erteilung eines Aufenthaltstitels von der Frankfurter Ausländerbehörde mit den erforderlichen Unterlagen eingeladen", heißt es in dem Brief, dem ein mehrseitiger Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels beigefügt ist.

Sollten die Betroffenen zu den vereinbarten Terminen nicht erscheinen, "erhalten britische Staatsangehörige keinen nationalen Aufenthaltstitel", heißt es auf Nachfrage bei der Stadt. Die Genehmigung zum weiteren Aufenthalt in Deutschland benötigten britische Staatsangehörige spätestens 90 Tage nach dem Brexit, also ab dem 29. Juni 2019.

"Der Brexit stellt die ohnehin schon sehr stark belastete Ausländerbehörde vor zusätzliche Herausforderungen", sagte Frankfurts Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). Deshalb werde die Behörde in den kommenden Monaten mit zusätzlichen Ausbildungskräften verstärkt.

Landrat: Briten werden nicht ausgewiesen

Auch der Hochtaunuskreis hat bereits ähnlich lautende Briefe verschickt, in denen er darauf hinweist, dass britische Staatsangehörige in ihrem Kreis zukünftig einen Nachweis über ihren Aufenthaltstitel benötigen. Den Angaben zufolge leben dort derzeit 800 Briten.



"Es braucht sich kein britischer Bürger Sorgen machen, nach dem 29. März ausgewiesen zu werden", sagte Landrat Ulrich Krebs (CDU). Sobald sie von der Behörde persönlich angeschrieben werden, sollten sich die Briten aber "zügig" mit der Ausländerbehörde in Verbindung setzen, heißt es in dem Brief.

Sendung: hr-iNFO, 26.02.2019, 5:00 Uhr