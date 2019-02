In Langenselbold entscheiden die Bürger am Sonntag über die Zukunft des Strandbads am Kinzigsee. Der Betrieb ist seit Jahren defizitär. Die Initiatoren des Bürgerentscheids wollen das Bad verpachten.

Bei dem Bürgerentscheid am Sonntag in Langenselbold (Main-Kinzig) geht es um die Frage, ob das Strandbad am Ostufer des Kinzigsees verpachtet werden soll, um den städtischen Haushalt zu entlasten. Der Betrieb ist für die Stadt seit Jahren ein Minusgeschäft. Im vergangenen Jahr lief trotz des Jahrhundertsommers ein Defizit von 137.000 Euro auf.

Von einem "Fass ohne Boden" spricht Hans-Georg Kraus von der Bürgerinitiative Selbold (BIS). Toiletten- und Umkleidebereich seien marode. "Da ist einfach nichts gemacht worden. Und Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerte, mit denen sich die Bilanz hätte verbessern lassen, gab's auch nicht", kritisiert Kraus.

Nur wenige Langenselbolder nutzen den See

Die BIS hat den Bürgerentscheid angestoßen. Nach ihren Berechnungen ließe sich der städtische Etat durch eine Verpachtung des Badebetriebs sogar um 250.000 Euro entlasten. "Da wird etwas hochgehalten, das wir uns nicht leisten können", sagt Kraus. "Dazu kommt: Die Langenselbolder zahlen für etwas, das sie gar nicht größer nutzen", erklärt Kraus. Eine Befragung der Badegäste hatte ergeben, dass nur gut jeder Fünfte aus Langenselbold kam.

Entscheidend für die Zukunft des Strandbads sei dessen Attraktivität, sagt Michelle Heck, die Vorsitzende der CDU-Fraktion im Langenselbolder Stadtparlament. "Und gewerblich ist das Gelände sicher anders zu nutzen, als wenn es die Stadt betreibt." Am Nordufer des Kinzigsees befindet sich ein privat betriebener Campingplatz, dessen Eigentümer in der Vergangenheit mehrfach Interesse am Betrieb des Strandbads bekundet hatte.

SPD hält an städtischem Betrieb fest

In Langenselbold kursiert unter anderem die Vorstellung, dass am See eine Wasserski- oder Wakeboard-Anlage installiert werden könnte. Falls der Bürgerentscheid Erfolg hat, geht es Heck zufolge aber erst mal um grundsätzliche Fragen: "Dann müsste eine Ausschreibung folgen. Baulich müsste alles im Einklang mit der Umgebung stehen, und natürlich müssten auch alle Sicherheitsfragen geklärt werden."

Für den Langenselbolder SPD-Chef Bernd Kaltschnee ist der Badesee "ein Teil der kommunalen Daseinsvorsorge". Deshalb hofft er, dass der Bürgerentscheid scheitert. "Der Badebetrieb gehört in kommunale Hand, in kommunale Regie", findet Kaltschnee. Er ist überzeugt, dass sich das Defizit verringern lässt und verweist auf die Vergangenheit.

Bis 2015 hatte die DLRG die Aufsicht am See inne, das jährliche Minus war zu dieser Zeit fünfstellig und damit überschaubar. Inzwischen werden in der Badesaison externe Mitarbeiter auf Stundenbasis eingesetzt. "Das waren im vorigen Sommer wegen des schönen Wetters besonders viele. So sind auch die Kosten gestiegen", sagt Kaltschnee. Zurzeit wird geprüft, ob die DLRG am Kinzigsee wieder die Verantwortung übernehmen könnte.

Weitere Informationen Bürgerentscheid Knapp 12.000 wahlberechtigte Langenselbolder sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die 13 Wahllokale schließen um 18 Uhr. Damit der Bürgerentscheid Erfolg hat, muss eine Mehrheit dem Vorschlag, das Seegelände zu verpachten, zustimmen. Außerdem muss das Quorum erreicht werden; das heißt, mindestens ein Viertel aller Wahlberechtigten muss mit Ja stimmen. Das sind rund 2.800 Stimmen. Ende der weiteren Informationen

