In zwei hessischen Kommunen hat es am Sonntag Bürgermeister-Stichwahlen gegeben. In Bruchköbel zieht eine FDP-Politikerin ins Rathaus ein, in Rüdesheim unterliegt der Amtsinhaber von der CDU.

Die Bürger von Rüdesheim (Rheingau-Taunus) haben am Sonntag ihren Bürgermeister Volker Mosler (CDU) abgewählt. In der Stichwahl unterlag der Amtsinhaber dem unabhängigen Kandidaten Volker Zapp. Auf Zapp entfielen 60,9 Prozent der Stimmen, Mosler kam auf 39,1 Prozent.

Nach dem ersten Wahlgang hatte Mosler noch an der Spitze der Bewerber gelegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,2 Prozent. In Rüdesheim wohnen knapp 10.000 Menschen, rund 5.600 sind wahlberechtigt.

FDP-Kandidaten setzt sich in Bruchköbel durch

Auch in Bruchköbel (Main-Kinzig) hatte der CDU-Kandidat das Nachsehen. In der Stichwahl setzte sich am Sonntag FDP-Frau Sylvia Braun gegen den Christdemokraten Daniel Weber durch. Für Braun votierten 69,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler, Weber kam auf 30,2 Prozent. Schon den ersten Wahlgang hatte Braun für sich entscheiden können, allerdings deutlich knapper.

Das bisherige Stadtoberhaupt Günter Maibach (CDU) war nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 47 Prozent.In Bruchköbel leben etwa 20.000 Einwohner, davon sind rund 10.250 wahlberechtigt.