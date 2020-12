In Laubach wird am Sonntag gewählt.

Im mittelhessischen Laubach läuft heute die letzte Bürgermeisterwahl des Jahres in Hessen. Es ist eine Stichwahl, die zum engen Rennen werden könnte.

In Hessen geht am Sonntag die letzte hessischen Direktwahl des Jahres 2020 über die Bühne - unter verschärften Regeln wegen der Corona-Pandemie: In Laubach (Gießen) wird in einer Stichwahl das neue Stadt-Oberhaupt gewählt. Die Kandidaten sind der von SPD und Grünen unterstützte Matthias Meyer (unabhängig) sowie der CDU-Politiker Björn Erik Ruppel.

Dabei könnte es an diesem Sonntag ein enges Rennen geben. Im ersten Wahlgang lagen die Ergebnisse Meyers (46,0 Prozent) und Ruppels (43,7 Prozent) recht nah beieinander. Der ebenfalls unabhängige dritte Kandidat Florian Ferdinand Kempff erhielt 10,2 Prozent der Stimmen. Rund 7.800 Laubacher sind wahlberechtigt.

Amtsinhaber orientiert sich neu

Der bisherige Amtsinhaber Peter Klug von den Freien Wählern (FW) war nicht mehr angetreten. Er hatte das frühzeitig während seiner zweiten Amtsperiode so entschieden, um sich nach eigenen Angaben neuen Aufgaben zu widmen.

In der Stadtverordnetenversammlung der Kleinstadt mit rund 9.600 Einwohnern sind die Freien Wähler seit der Kommunalwahl vor vier Jahren die stärkste Fraktion vor CDU, SPD und Grünen. Mit den Christdemokraten bilden sie eine Koalition.