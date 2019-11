Wahlen am Sonntag

Wahlen am Sonntag Bürgermeister und Gemeindefusion zur Abstimmung

Bei Stichwahlen in Bruchklöbel (Main- Kinzig) und Rüdesheim (Rheingau-Taunus) wird am Sonntag über neue Bürgermeister entschieden.

Amtsinhaber Volker Mosler (CDU) tritt in Rüdesheim gegen Klaus Zapp (unabhängig) an. Mosler hatte im ersten Wahlgang 38,3 Prozent und Zapp 30,9 Prozent der Stimmen erreicht. In Bruchköbel gehen Sylvia Braun (FDP/29,7 Prozent) und Daniel Weber (CDU/24,6) ins Rennen.

Ebenfalls zum Urnengang aufgerufen sind die Bürger von Erlensee und Neuberg. Sie sollen über eine Fusion der beiden Main-Kinzig-Kommunen abstimmen.