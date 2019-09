Bürgermeisterwahl in drei Kommunen

Bebra, Erlensee, Kefenrod Bürgermeisterwahl in drei Kommunen

In Bebra (Hersfeld-Rothenburg), Erlensee (Main-Kinzig) und Kefenrod (Wetterau) sind am Sonntag Direktwahlen.

In Bebra tritt als einziger Kandidat Stefan Knoche (unabhängig) an. In Erlensee sind es insgesamt vier Kandidaten: Stefan Erb (SPD), Michael Börner (CDU), Renate Tonecker-Bös (Grüne) und Carmen Menz (unabhängig).

In Kefenrod treten drei Kandidaten an. Marco Schreiner ist Kandidat der CDU, Julia Schreiter tritt als unabhängige Kandidatin. Kirsten Frömel tritt ebenfalls als unabhängige Kandidatin an.