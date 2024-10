In Lindenfels, Otzberg, Wöllstadt, Rauschenberg und Waldeck bestimen die Bürger ihre neuen Rathauschefs. Keine Wahl ist dabei wie die andere: Von Stichwahlen über etablierte Einzelkandidaten bis zu Premierenbewerbern ist alles dabei.

In einer Handvoll Orten in Hessen wird heute gewählt. In fünf Städten haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben und damit die politische Landschaft ihrer Gemeinden mitzugestalten. Wie immer werden die Ergebnisse kurz nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr erwartet.

Neuer Rathauschef in Lindenfels

In Lindenfels (Bergstraße) steht eines bereits fest: Es wird frischer Wind ins Rathaus kommen. Der amtierende Bürgermeister Michael Helbig (unabhängig) zieht sich 2025 nach zwölf Jahren zurück.

Um die Nachfolge in der 5.000-Einwohner-Stadt kämpfen drei Kandidaten: Ricco Pascal Schrot von der CDU sowie die beiden unabhängigen Bewerber Maximilian Klöss und Norbert Taufertshöfer.

Nur ein Bewerber in Otzberg

So viel Auswahl haben die Wählenden in Otzberg (Darmstadt-Dieburg) nicht. Der Amtsinhaber Matthias Weber ist der einzige Kandidat, der antritt. Seit 2012 leitet er die Geschicke der Stadt und wird wohl auch weiterhin das Vertrauen der Bürger genießen - außer eine Mehrheit stimmt mit Nein.

Im Oktober 2012 wurde Weber zum Bürgermeister gewählt, nachdem Karl Ohlemüller (CDU) nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidiert hatte. Im ersten Wahlgang erhielt er 65,4 Prozent der Stimmen und sicherte sich damit das Amt. Im Oktober 2018 folgte eine Wiederwahl, bei der er sogar 85,1 Prozent der Stimmen bekam. Diesmal kann er sich wohl auch auf die positiven Rückmeldungen der vergangenen beiden Wahlgänge stützen.

Wöllstadt: Satirepartei mischt die Kommunalpolitik auf

In Wöllstadt (Wetterau) hört der amtierende Bürgermeister Adrian Roskoni (parteilos) nach dem Ende seiner Amtszeit auf und macht Platz für seine Nachfolger. Er kündigte an, sich stattdessen wieder seinem alten Beruf als Architekt zu widmen.

Um seinen Posten kämpfen nun Sascha Baade von Die Partei und Markus Schütz von der Freien Wählergemeinschaft (FWG). Baade tritt zwar für eine Satirepartei an, meint seine Kandidatur aber sehr ernst: "Ich möchte Realpolitik machen und nicht mit der Karnevalskappe auf dem Kopf im Rathaus sitzen", sagte er der FNP. Er wolle mehr Transparenz schaffen und sich besonders für die Jugend, Familien und Senioren einsetzen. Auch der Umweltschutz liegt ihm am Herzen.

Schütz hingegen setzt stärker auf bewährte Strukturen: "Wöllstadt steht auf einer guten Basis", sagte er der FNP. Der gelernte Kaufmann plant, die Mobilität für Senioren zu verbessern. Er wolle sich außerdem für junge Familien mit Kindern einsetzen und die kommunale Wirtschaft fördern.

Stichwahl in Rauschenberg

In Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf) kommt es an diesem Sonntag zur Stichwahl. Als Favoritin in die Wahl geht Alexandra Klusmann (SPD), die im ersten Wahlgang 45,1 Prozent der Stimmen erhielt.

Sie tritt gegen Norman Merkel-Herwig (unabhängig) an, der zunächst 28,7 Prozent der Stimmen bekam. Der CDU-Kandidat Peter Hartmann schied mit 26,2 Prozent aus.

Waldecks Bürgermeister will weitere Amtszeit

In Waldeck (Waldeck-Frankenberg) sind rund 5.700 Wahlberechtigte zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Der amtierende Rathauschef Jürgen Vollbracht (CD) kämpft um die Wiederwahl. Ihm streitig machen will dies Nicolas Havel (unabhängig), unterstützt von SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP.