Zwei Gemeinden wählen am Sonntag ihren neuen Bürgermeister. In Selters entscheidet eine Stichwahl, in Bad Arolsen war die Wahl notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister zum Landrat gewählt wurde.

Sowohl Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) als auch Selters (Limburg-Weilburg) wählen am Sonntag ihren neuen Bürgermeister. Die Bürgerinnen und Bürger der nordhessischen Kurstadt Bad Arolsen haben die Wahl zwischen Ja oder Nein: Denn es tritt nur ein Kandidat an. Um den Bürgermeisterposten in der gut 16.000 Einwohner großen Stadt bewirbt sich Marko Lambion.

Der langjährige Stadtverordnetenvertreter der CDU tritt als unabhängiger Kandidat an. Der bisherige Bürgermeister Jürgen van der Horst schied nach 13 Jahren aus dem Amt, weil er im vergangenen Jahr zum Landrat von Waldeck-Frankenberg gewählt wurde.

Marko Lambion Bild © Kai Mönig

"In Bad Arolsen hat man es sich angewöhnt gut zu wirtschaften", sagte Lambion der Waldecker Landeszeitung (WLZ) . Die Stadt stehe grundsätzlich gut da. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine, die auch Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Steuerzuweisungen hätten, müsse man nun vorsichtig planen und umsichtig agieren.

Der 51 Jahre alte Lambion, der in Bad Arolsen aufgewachsen ist, möchte die Stadt nach eigenen Angaben bei steigender Lebensqualität zu einem klimafreundlichen und möglichst energieautarken gesicherten Gesundheitsstandort entwickeln.

Selters: Stichwahl zwischen Subat und Zabel

In der Taunusgemeinde Selters ist es bereits die zweite Wahl in diesem März. Weder Jan Pieter Subat noch Benjamin Zabel (beide unabhängig) konnten im ersten Wahlgang Anfang des Monats eine absolute Mehrheit erzielen. Nun folgt die Stichwahl. Der bisherige Amtsinhaber Bernd Hartmann (unabhängig) war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Bild © Jan Pieter Subat

Großes Thema in der Kommune ist der geplante Bau von elf Windkraft-Anlagen im Rahmen des Windparks "Laubus" im Ortsteil Heintchen. In einer Befragung haben sich 93 Prozent der Heintchener gegen diesen Ausbau ausgesprochen.

Kandidat Subat hatte in einem Interview mit der Frankfurter Neuen Presse (FNP) gesagt: "Realistisch betrachtet werden wir die Windkraftanlagen nicht in Gänze verhindern können, jedoch sollten wir versuchen, die Anzahl der Windräder zu reduzieren."

Bild © Benjamin Zabel / Aleha

Der in Niederselters aufgewachsene Zabel, der zwar CDU-Mitglied ist, bei der Bürgermeisterwahl aber als Unabhängiger kandidiert, lehnt hingegen den Bau der Windkrafträder ab.