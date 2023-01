Bürgermeisterwahl in Lützelbach

Bisheriger Rathauschef tritt nicht mehr an

Bisheriger Rathauschef tritt nicht mehr an Bürgermeisterwahl in Lützelbach

In Lützelbach (Odenwald) findet am Sonntag die Bürgermeisterwahl statt. Der bisherige Amtsinhaber tritt nicht mehr an.

Einziger Kandidat für das Amt des Rathauschefs ist Tassilo Schindler (ÜWG). Der bisherige Amtshinhaber, Uwe Olt (SPD), tritt nach drei Amtsperioden nicht mehr an.