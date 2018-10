Amtsinhaber in Bad König und Waldeck abgewählt, Stichwahlen in Freigericht

In 34 hessischen Kommunen wurden am Sonntag neue Bürgermeister gewählt. In Bad König und Waldeck mussten die bisherigen Amtshinhaber ihre Posten räumen. In Freigericht wird es eine Stichwahl geben. Wir aktualisieren die Ergebnisse fortlaufend.

Neben der Landtagswahl gab es in Hessen am Sonntag auch 34 Bürgermeisterwahlen, eine Landratswahl und vier Bürgerentscheide. So haben die Bürger bei den Bürgermeisterwahlen entschieden:

NORDHESSEN



In Edertal (Waldeck-Frankenberg) wurde Amtsinhaber Klaus Gier (unabhängig) knapp im Amt bestätigt: 50,4 Prozent der Bürger von Edertal wählten Gier erneut ins Rathaus. 49,6 Prozent gaben Herausforderer Marco Mörschler (SPD) ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung lag bei 74 Prozent. Gier ist seit 2012 Rathauschef von Edertal.

In Hatzfeld (Waldeck-Frankenberg) siegte Amtsinhaber Dirk Junker (unabhängig). 82,9 Prozent der Bürger bestätigten Junker im Amt. Er war als einziger Kandidat angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,7 Prozent. Junker ist bereits seit 2012 Rathauschef in Hatzfeld.

In Korbach (Waldeck-Frankenberg) bleibt alles beim Alten. Der bisherige Bürgermeister und einzige Kandidat für dieses Amt Klaus Friedrich (parteilos) wurde klar wiedergewählt. Er bekam 86 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 57 Prozent. Friedrich ist seit 18 Jahren Rathauschef von Korbach.

In Melsungen (Schwalm-Eder) wurde der bisherige Amtsinhaber, Marcus Boucsein (parteilos) mit 53 Prozent der Stimmen knapp als Bürgermeister bestätigt. Timo Riedemann (SPD) kam auf 44,4 Prozent, Gerhard Schönemann (parteilos) 2,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,6 Prozent. Boucsein ist seit fünf Jahren Rathauschef in Melsungen.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde in Twistetal (Waldeck-Frankenberg) Stefan Dittmann (FDP). 74,3 Prozent der Bürger wählten ihn erneut ins Rathaus. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,2 Prozent. Dittmann ist seit 2012 Bürgermeister von Twistetal.

In Waldeck (Waldeck-Frankenberg) muss der bisherige Amtsinhaber Jörg Feldmann nach 12 Jahren seinen Posten räumen. Mit 40,8 Prozent der Stimmen unterlag er dem CDU-Kandidaten Jürgen Vollbracht, der auf 59,2 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,2 Prozent.

OSTHESSEN

In Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) ist der alte Rathauschef der neue: Dirk Noll (SPD) wurde mit 93,1 Prozent der Stimmen klar im Amt bestätigt. Er war der einzige Kandidat. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,5 Prozent. Noll ist bereits seit 2012 Bürgermeister in Friedewald.

In Rasdorf (Fulda) wurde Amtsinhaber Jürgen Hahn (CDU) mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt. Er erhielt 86,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,3 Prozent. Hahn ist bereits seit 2012 im Amt.

In Schlitz (Vogelsberg) wird es eine Stichwahl zwischen Alexander Altstadt (CDU) und dem unabhängigen Kandidaten Jürgen Laurinat geben. Altstadt erhielt 45,3 Prozent der Stimmen, für Laurinat stimmten 28,4 Prozent der Wahlberechtigen. Der dritte, ebenfalls unabhängige Kandidat, Klaus-Jürgen Kreutzer, bekam 26,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 71 Prozent. Nach 24 Jahren im Amt war der bisherige Rathauschef Hans-Jürgen Schäfer (CDU) nicht mehr angetreten.

MITTELHESSEN

In Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) stimmten 67,8 Prozent der Bürger dafür, dass Christoph Felkl (SPD) weiter Rathauschef bleiben soll. Felkl war einziger Kandidat. Er ist seit sechs Jahren Bürgermeister in Breidenbach. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,1 Prozent.

In Butzbach (Wetterau) wurde Bürgermeister Michael Merle (SPD) knapp im Amt bestätigt. 54,4 Prozent der Bürger stimmten für ihn. Stefan Euler (CDU) bekam 45,6 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,2 Prozent. Merle ist bereits seit elf Jahren Rathauschef von Butzbach.

In Cölbe (Marburg-Biedenkopf) heißt der neue Bürgermeister Jens Ried. Er setzte sich mit 55,1 Prozent der Stimmen gegen die ebenfalls parteilose Kandidatin Carola Carius durch. Sie erhielt 44,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent. Der bisherige Rathauschef Volker Carle (parteilos) war nach 17 Jahren im Amt nicht noch einmal angetreten.

Ebenfalls einen Wechsel gibt es in Langgöns (Gießen). Auf Horst Röhrig (SPD), der nach 23 Jahren nicht mehr angetreten war, folgt Marius Reusch (CDU) als Rathauschef. Reusch bekam 60,9 Prozent der Stimmen. Für Sabrina Zeaiter (SPD) stimmten 39,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,9 Prozent.

In Neustadt (Marburg-Biedenkopf) wurde Bürgermeister Thomas Groll (CDU) mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Für ihn stimmten 81,1 Prozent der Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,4 Prozent. Groll ist schon seit 11 Jahren der Rathauschef von Neustadt.

In Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf) wurde Amtsinhaber Michael Emmerich (CDU) deutlich bestätigt. 76,3 Prozent der Bürger stimmten für eine zweite Amtszeit. Er war einziger Kandidat. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,5 Prozent. Emmerich ist seit 2012 im Amt.

In Wohratal (Marburg-Biedenkopf) haben die Bürger Heiko Dawedeit (parteilos) mit 54,3 Prozent der Stimmen zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Der ebenfalls parteilose Kandidat Manfred Dönges erhielt 45,7 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,7 Prozent. Der bisherige Bürgermeister Peter Hartmann (parteilos) hatte nach 18 Jahren im Amt nicht noch einmal kandidiert.

RHEIN-MAIN

Spannend bleibt es in Freigericht (Main-Kinzig). Hier kommt es zu einer Stichwahl zwischen Albrecht Eitz (SPD) und Mirko Wolf (parteilos). Eitz bekam 43,4 Prozent der Stimmen, Wolf kam auf 25,3 Prozent. Die CDU-Kandidatin Carmen Brönner erhielt 13,4 Prozent, der grüne Kandidat Achim Kreis kam auf 17,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,7 Prozent.

In Hünstetten (Rheingau-Taunus) wurde der bisherige Amtsinhaber und der einzige Kandidat klar bestätigt. Jan Kraus (Hünstetter Liste) erhielt 72,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,1 Prozent.

SÜDHESSEN

In Bad König (Odenwald) muss der bisherige Amtsinhaber Uwe Veith (parteilos) nach 12 Jahren seinen Posten räumen. Mit 39,9 Prozent der Stimmen unterlag er dem ebenfalls parteilosen Kandidaten Axel Muhn, der auf 60,1 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,9 Prozent.