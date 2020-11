Vier hessische Kommunen haben am Sonntag zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. In Gladenbach und Helsa fiel die Entscheidung in einer Stichwahl, auch in Hilders gab es einen klaren Sieger. Anders in Ahnatal: Die Stichwahl brachte ein Unentschieden.

Vier hessische Gemeinden haben am Sonntag Bürgermeister gewählt. Nach einem knappen Ergebnis im ersten Wahlgang waren die Bürger in Ahnatal (Kassel), Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) und Helsa (Kassel) zur Stichwahl erneut an die Urnen gerufen. Auch in Hilders (Fulda) wurde ein neuer Bürgermeister gewählt.

In Ahnatal (Kassel) gibt es ein äußerst seltenes Patt: Nach Auszählung der in der Stichwahl abgegebenen Stimmen kommt der amtierende Bürgermeister Michael Aufenanger (CDU) ebenso wie sein Herausforderer Stephan Hänes (SPD) auf exakt 2.106 Stimmen. Nun muss das Los entscheiden: Die hessische Gemeindeordnung sieht für diesen Fall vor, dass der Wahlleiter zur Losfee wird. Bereits der erste Wahlgang war äußerst knapp ausgefallen. Aufenanger hatte rund 46,7 Prozent der Stimmen erhalten, sein Herausforderer Hänes 45,1 Prozent. An der Stichwahl beteiligten sich rund 64 Prozent der knapp 4.300 Wahlberechtigten.

Eine Entscheidung fiel dagegen in Gladenbach (Marburg-Biedenkopf): Mit XX Prozent der Stimmen setzte sich Robert Wolfgram (unabhängig) in der Stichwahl überraschend gegen den seit sechs Jahren amtierenden Bürgermeister Peter Kremer (unabhängig) durch. Dabei hatte Kremer im ersten Wahlgang nur knapp die absolute Mehrheit verpasst, während Wolfgram nur rund ein Viertel der Stimmen erhielt. Das Ergebnis der zweiten Runde fiel nun deutlich knapper aus. An der Stichwahl beteiligten sich XX Prozent der etwa 9.500 Wahlberechtigten.

Eine Entscheidung fiel dagegen in Gladenbach (Marburg-Biedenkopf): Mit XX Prozent der Stimmen wurde der seit sechs Jahren amtierende Bürgermeister Peter Kremer (unabhängig) im Amt bestätigt. Gegenkandidat Robert Wolfgram (unabhängig) erhielt XX Prozent der Stimmen. Bereits in der ersten Wahlrunde hatte sich dieses Ergebnis abgezeichnet: Kremer verpasste mit 48,5 Prozent nur knapp die absolute Mehrheit, auf Wolfgram entfiel rund ein Viertel der Stimmen. An der Stichwahl beteiligten sich XX Prozent der etwa 9.500 Wahlberechtigten.

Mit Andreas Schönemann (SPD) hat Helsa (Kassel) einen neuen Bürgermeister. Nach 16 Jahren im Amt war sein Vorgänger Tilo Küthe (SPD) bei der Wahl am 1. November nicht mehr angetreten. In der Stichwahl am Sonntag setzte sich Schönemann mit 52,1 Prozent der Stimmen gegen Mitbewerber Florian Pohner (CDU) durch. Dieser kam auf 47,9 Prozent. Bereits in der ersten Wahlrunde hatte Schönemann mit 46,5 Prozent deutlich vor den anderen Kandidaten gelegen. Die Beteiligung war mit 54,3 Prozent der knapp 4.700 Wahlberechtigten etwas niedriger als im ersten Wahlgang (55,9 Prozent).

Auch Hilders (Fulda) hat einen neuen Bürgermeister. Nach drei Amtszeiten stellte sich Bürgermeister Hubert Blum (SPD) nicht mehr zur Wahl. Mit einem klaren Vorsprung setzte sich Ronny Günkel (unabhängig) im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Christian Reinhardt und Martin Orf (beide unabhängig) durch. Günkel erhielt 83,3 Prozent der Stimmen. Damit ist keine Stichwahl mehr nötig. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,6 Prozent. Knapp 3.800 Bürger waren aufgerufen.

Sendung: hr1, 22.11.2020, 20.00 Uhr