Parallel zur Landtagswahl werden am Sonntag auch wieder zahlreiche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen neu gewählt. Hier finden Sie eine Übersicht - und nach 18 Uhr die Wahlergebnisse.

Wer wird neuer Chef oder neue Chefin im Rathaus? Darüber stimmen die Wahlberechtigten in 42 hessischen Kommunen am 8. Oktober ab, zeitgleich mit der Landtagswahl. Ab 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Die Ergebnisse der einzelnen Bürgermeisterwahlen aktualisieren wir dann fortlaufend:

Winfried Steinmacher von der SPD regiert seit 2006 in der Gemeinde und dürfte das weiterhin tun. Er tritt am 8. Oktober als einziger Kandidat an.

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Rainer Bersch (parteilos) steht in Groß-Rohrheim eine vorgezogene Neuwahl an. Zur Wahl stehen drei Kandidaten: Frank Meister von der Wählergemeinschaft Leben in Groß-Rohrheim (LiGR), Karsten Krug und Heiko Sonnleitner-Seegmüller (beide unabhängig).

Horst Kaiser (CDU) amtiert seit 2005 als Bürgermeister von Elz, tritt dieses Mal aber nicht mehr an. Sein Parteifreund Matthias Schmidt tritt am 8. Oktober als einziger Kandidat für seine Nachfolge an.

Weitere Informationen

Wer noch gewählt wird

Am Sonntag wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Die neuesten Informationen dazu finden Sie auf unserer Dossierseite. Fragen und Antworten zur Wahl beantworten wir hier. Die Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse erfahren Sie am Wahlabend ab 18 Uhr auf hessenschau.de und in unseren Wahlsendungen im hr-fernsehen.



In Fulda, dem Vogelsbergkreis und der Wetterau werden außerdem Landräte gewählt.



Bürgerentscheide stehen in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner), Weinbach (Limburg-Weilburg) und Niedernhausen (Rheingau-Taunus) an.

Ende der weiteren Informationen