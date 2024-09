Am Sonntag Bürgermeisterwahlen in Reiskirchen und Rosbach

In Mittelhessen werden am Sonntag in zwei Gemeinden Bürgermeister gewählt. Während in Rosbach der Amtsinhaber einziger Kandidat ist, stehen in Reiskirchen zwei Politiker zur Wahl.

Veröffentlicht am 22.09.24 um 08:13 Uhr









Bild © Imago Images











Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Reiskirchen (Gießen) bekommt einen neuen Bürgermeister. Nachdem der bisherige Rathaus-Chef Dietmar Kromm (parteilos) erklärt hatte, dass er keine dritte Amtszeit mehr anstrebe, stellen sich am Sonntag zwei Kandidaten zur Wahl: CDU-Politiker Tobias Breidenbach und der parteilose Atakan Adigüzel. Breidenbach will sich für "neue Strukturen" und ein konstruktives Miteinander einsetzen, um den Rückstau bei kommunalen Projekten aufzulösen. Konkurrent Adigüzel möchte trotz angespannter Haushaltslage kleine Neuprojekte sofort angehen - zum Beispiel eine dauerhafte Abendbeleuchtung sowie eine Wiederbelebung der Jugendzentren. Beide Kandidaten wollen die Verwaltung künftig bürgernäher gestalten. Keine Gegenkandidaten in Rosbach Gewählt wird am Sonntag auch in Rosbach v. d. Höhe (Wetterau). Hier tritt der parteilose Amtsinhaber Steffen Maar zur Wiederwahl an. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gibt es nicht.