Gleich vier Gemeinden wählen am Sonntag einen neuen Bürgermeister. In Usingen und Lohfelden tritt jeweils nur ein Kandidat zur Wahl an.

Heute finden Bürgermeisterwahlen in vier Gemeinden statt. So tritt in der Gemeinde Steffenberg (Marburg-Biedenkopf) der amtierende Bürgermeister Gernot Wege (unabhängig) gegen die SPD-Kandidatin Tamara Reiers an. Wege hat das Amt seit 2016 inne.

In Bischoffen (Lahn-Dill) bringt die Wahl eine Änderung an der Gemeindespitze: Marco Herrmann (Freie Wähle) und Daniel Philipp (SPD) bewerben sich um die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Ralph Venohr (unabhängig), der nicht mehr zur Wahl antritt.

Zwei Gemeinden mit je nur einem Kandidaten

Während in Bischoffen und Steffenberg jeweils zwei Kandidatinnen oder Kandidaten antreten, ist das in Lohfelden (Kassel) nicht der Fall. Der 2016 gewählte SPD-Bürgermeister Uwe Jäger hatte sich wieder zur Wahl gestellt - ohne einen Herausforderer.

Ähnlich verhält es sich in Usingen: Zur Wahl an die Spitze der Gemeinde im Hochtaunuskreis hatte sich nur der amtierende Bürgermeister Steffen Wernard (CDU) zur Wiederwahl aufstellen lassen.