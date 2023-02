Vier Bürgermeisterwahlen in Hessen

In vier hessischen Kommunen wird gewählt

Die Einwohnerinnen und Einwohner von vier nord- und mittelhessischen Gemeinden sind an diesem Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen.

Bundesweit zieht an diesem Sonntag die Wiederholung der Pannenwahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin die Aufmerksamkeit politischer Beobachter auf sich. Und im nahen Mainz wird ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Aber auch einige Hessen sind zur Stimmabgabe aufgerufen - allerdings nur in kleineren Kommunen.

In Münzenberg tritt Amtsinhaberin Isabell Tammer (FWG) ohne Gegenkandidaten an. Die Hobby-Taucherin und -Imkerin regiert in dem Wetteraustädtchen mit der markanten Burg seit 2017.

Amtierende Bürgermeister und Herausforderer

In Angelburg im Kreis Marburg-Biedenkopf kämpfen Amtsinhaber Thomas Beck (SPD) und der unabhängige HerausfordererJörg Schwarz um das Amt. Der 49 Jahre alte Beck ist bereits seit 2011 Bürgermeister in der Gemeinde.

In Allendorf/Lumda (Gießen) stehen Bürgermeister Thomas Benz (FWG) und der SPD-Politiker Sebastian Schwarz zur Wahl. Schwarz ist ehrenamtlicher Stadtrat, Benz kandidiert für eine zweite Amtszeit im Rathaus der Stadt.

In Schauenburg (Kassel) will Bürgermeister Michael Plätzer (SPD) sein Amt gegen die unabhängigen Herausforderer Heinz-Walter Schäffer und Sven Wille verteidigen. Auch Plätzer hat eine Amtszeit hinter sich.

Die Wahllokale an allen vier Orten sind bis 18 Uhr geöffnet. Die Ergebnisse können Sie auch hier erfahren.