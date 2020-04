Die Ministerpräsidenten von Hessen und der übrigen Bundesländer beraten zur Stunde mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Nach einem Entwurf des Bundes könnten Geschäfte bald wieder öffnen. Die Kontaktbeschränkungen sollen demnach verlängert werden. In der Schulpolitik gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Um 16.30 Uhr nach einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den übrigen Länderchefs will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) über mögliche Lockerungen in der Corona-Krise informieren.

Bereits vor Beginn des Bund-Länder-Gesprächs, das um 14 Uhr beginnen sollte, waren Empfehlungen des Bundes durchgesickert. Die seit Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sollen nach der Beschlussvorlage des Bundes grundsätzlich bis zum 3. Mai verlängert werden, wie die Nachrichtenagentur dpa mitteilte.

Ab dem 4. Mai sollten demnach zudem zunächst Schüler in Abschlussklassen sowie Grundschüler der letzten Klasse wieder zur Schule gehen. In dieser Frage gibt es in den Ländern unterschiedliche Vorstellungen, ab wann, in welchen Schritten und für welche Jahrgangsstufen die Schulen wieder geöffnet werden sollen und ob ein einheitliches Vorgehen erreicht werden kann. Nicht ausgeschlossen war, dass es harte Auseinandersetzungen mit einzelnen Ländern geben könnte.

Geschäfte könnten nächste Woche wieder öffnen

Auch das Wirtschaftsleben soll nach dem Willen der Bundesregierung schrittweise wieder hochgefahren werden: Sie will die Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmetern ab kommender Woche wieder erlauben. Dasselbe gilt demnach auch für Autohäuser. Dabei müssten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, heißt es in dem Konzept.

Unabhängig von der Verkaufsfläche sollen nach dem Papier Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen. Unter gleichen Auflagen sollten auch Kultureinrichtungen wie zum Beispiel Bibliotheken und Archive wieder öffnen können.

Unter jenen Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar sei, "sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf vorbereiten", unter bestimmten Auflagen sowie "unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen". Restaurants, Bars und Kneipen sollen wie bisher grundsätzlich geschlossen bleiben.

Auch Bouffier will Unterricht mit Abschlussjahrgängen beginnen

Hessens Regierungschef Bouffier hatte bereits am Dienstag Überlegungen für Hessen skizziert - und liegt damit auf der Linie des Bundes. Zum einen sagte er, er könne sich Lockerungen im Einzelhandel vorstellen. Zum anderem spricht er sich ebenfalls dafür aus, dass eine mögliche stufenweise Wiedereröffnung der Schulen für den Unterricht eher mit Abschlussjahrgängen beginnen sollte als mit den Grundschulen.

"Nicht nur weil die vorm Abschluss stehen", sagte Bouffier. "Sondern weil wir auch glauben, dass bei älteren Schülerinnen und Schülern der notwendige Appell, Abstand zu halten und Hygienevorschriften einzuhalten, wesentlich besser gelingen kann als bei Kindern in der Grundschule." An den hessischen Schulen findet seit Mitte März kein Unterricht mehr statt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

In Hessen gibt es mittlerweile fast 6.334 bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, stieg auf 174.

