Im Kampf gegen Kampagnen zur Desinformation hat sich Bundesinnenministerin Faeser (SPD) für die Vermittlung von mehr Medienkompetenz ausgesprochen.

Faeser sagte zu Beginn eines Treffens der Innenminister am Dienstag in Königstein (Hochtaunus), sie wolle mit ihren Amtskollegen beraten, was man gemeinsam tun könne, um die Bevölkerung vor den Folgen zu schützen. Dabei gehe es auch um die Frage, was davon staatlich gelenkt sei, zum Beispiel aus Russland. Durch den Angriffskrieg auf die Ukraine stehe auch die Cyber-Sicherheit im Fokus, so Faeser.