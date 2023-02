Olaf Scholz beim Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Magdeburg.

Olaf Scholz beim Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Magdeburg. Bild © Bundesregierung / Kugler

Bürgergespräch und Proteste bei Kanzlerbesuch in Marburg

Olaf Scholz will direkten Bürgerkontakt und tourt dafür durch alle Bundesländer. Heute kommt er nach Marburg. Hier berichtet eine Teilnehmerin, was sie vom Kanzler erwartet - und warum sie zu einer Protestaktion geht.

An diesem Donnerstag kommt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Bürgerdialog nach Marburg. Es ist die fünfte Station einer Veranstaltungsreihe, bei der der Kanzler nach und nach alle Bundesländer besuchen will. In Hessen wurde als Austragungsort für das Kanzlergespräch Marburg ausgewählt.

Außerdem wird Scholz an diesem Tag noch das Marburger Produktionswerk des Pharmaunternehmens Biontech besuchen und zu Gast im Marburger Kinder- und Jugendparlament sein.

Demonstrationen und Straßensperrungen

Verschiedene Marburger Gruppierungen haben Proteste angemeldet, etwa die Gruppe "Weiterdenken", die Corona-Maßnahmen kritisch sieht. Die Linkspartei und der Studierendenausschuss haben eine Friedensdemo angekündigt. Insgesamt soll es in der Innenstadt drei Kundgebungen und zwei Demonstrationen geben.

Die Stadt teilte mit: Es könne dadurch am Donnerstag bis 22 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zwischen 13.30 und 16 Uhr könnte vorübergehend die Biegenstraße gesperrt werden. Busse fahren ab 13 Uhr deswegen eine andere Strecke.

Studentin Leonie Schmid: Eine von 150 Ausgelosten

Das Kanzlergespräch findet ab 18.30 Uhr im Lokschuppen statt, einem Veranstaltungszentrum in Bahnhofsnähe. Wer am Bürgerdialog teilnehmen wollte, konnte sich dafür bewerben. 150 Menschen wurden ausgelost.

Die Marburger Studentin Leonie Schmid will Bundeskanzler Scholz etwas fragen. Bild © privat

Unter ihnen ist Leonie Schmid, die in Marburg Friedens- und Konfliktforschung studiert. Sie engagiert sich beim Bündnis Seebrücke, das sich gegen die europäische Flüchtlingspolitik und für sichere Häfen engagiert, und will sich an der Demo des Marburger Studierendenausschusses beteiligen.

"Ich habe viele Fragen - aber erwarte nicht viel"

Die Studentin kritisiert an der Politik der Bundesregierung, dass sie zu wenig gegen soziale Ungleichheit in Deutschland tue. Das betreffe auch zunehmend Studierende, etwa durch steigende Kosten für Miete und Lebensmittel. "Während die Bildung, das Gesundheitssystem und andere öffentliche Güter kaputt gespart werden, werden für Aufrüstung in kürzester Zeit irrsinnige Summen locker gemacht", schimpft sie.

Vom Bürgerdialog mit dem Kanzler erwartet Leonie Schmid allerdings nicht viel: "Ich glaube, dass Olaf Scholz sich da als bürgernaher Bundeskanzler präsentieren wird, aber dass das, was da besprochen wird, die politischen Entscheidungen nicht beeinflussen wird."

Trotzdem hat sie sich mehrere Fragen und Punkte notiert, mit denen sie den Kanzler konfrontieren will, wie sie erzählt: "Das Schwierigste wird sein, all das in wenigen Sekunden auf den Punkt zu bringen - wenn ich denn überhaupt dran komme mit meiner Frage."

