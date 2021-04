Bundestag und Bundesrat haben den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Damit gelten in Hessen schon ab Freitag andere Regeln. Was jetzt auf Sie zukommt.

Nach dem Bundestag hat am Donnerstag auch der Bundesrat den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Dieses beinhaltet nun konkrete Corona-Maßnahmen, gekoppelt an Inzidenzwerte. Für die Menschen in Hessen bedeutet das: In einigen Lebensbereichen wird es ab Freitag erneut Änderungen geben. Wie die Regeln im Einzelnen aussehen, haben wir zusammengefasst.

Was gilt für private Treffen?

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis an drei Tagen in Folge über 100, werden private Treffen im öffentlichen und privaten Raum ab dem übernächsten Tag wieder auf einen Haushalt plus eine weitere Person beschränkt. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu.



In Hessen waren bisher Treffen mit maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten erlaubt, Kinder unter 15 Jahren wurden dabei nicht mitgezählt. Für den privaten Raum galt lediglich eine Empfehlung. Zurzeit liegen in Hessen alle Kreise bis auf den Kreis Bergstraße und den Werra-Meißner-Kreis über 100.

Wann gibt es eine Ausgangssperre?

Nächtliche Ausgangssperren gelten nach dem Infektionsschutzgesetz in Kreisen und kreisfreien Städten, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mindestens 100 aufweisen. Die Ausgangssperre tritt dann automatisch am übernächsten Tag in Kraft. Die Kreise müssen dazu also keine eigenen Verordnungen mehr erlassen. Aktuell gelten in Hessen nur in drei Kreisen und der Stadt Offenbach Ausgangssperren, mit Stand vom Donnerstag kämen nahezu alle anderen hessischen Kreise hinzu.



Neu sind auch die Uhrzeiten: Die Ausgangssperren greifen zwischen 22 und 5 Uhr. Von 22 bis 24 Uhr darf das Haus allerdings noch alleine verlassen werden, etwa zum Spazieren oder Joggen. Nach 24 Uhr gilt: Nur mit triftigem Grund dürfen sich noch Menschen außerhalb ihrer Wohnung aufhalten. Dazu zählen weiterhin Gassigehen mit dem Hund, der Weg von und zur Arbeit, medizinische Notfälle oder die Betreuung minderjähriger oder bedürftiger Menschen.



Bisher galten die Ausgangssperren in Hessen bereits ab 21 Uhr. Theoretisch wäre es möglich, dass es in den betroffenen Kreisen dabei bleibt. Verschärfungen durch Landesregeln lässt das Infektionsschutzgesetz nämlich ausdrücklich zu - Lockerungen hingegen nicht.

Was ändert sich an den Schulen und Kitas?

Liegt ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt an drei Tagen nacheinander über einer Inzidenz von 100, gehen die Schulen am übernächsten Tag in den Wechselunterricht. Ab einer Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen werden die Schulen, ebenfalls ab dem übernächsten Tag, geschlossen. Ausnahmen gelten für Abschlussklassen und Förderschulen. Hier muss das Land eine Regelung treffen. Eine Unterscheidung nach Klassenstufen sieht das Gesetz zunächst nicht vor. Eine Notbetreuung bleibt erlaubt.



Zuerst hatte der Entwurf Schulschließungen erst ab einer Inzidenz von 200 vorgesehen. Hessen hatte diese Grenze daraufhin eingeführt, um ein Durcheinander zu vermeiden. Nun wird diese Regel aber noch einmal verschärft.



Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte müssen sich außerdem zweimal in der Woche testen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen. Alle Regeln für die Schulen gelten auch für Hochschulen, Berufsschulen und Bildungsangebote für Erwachsene.



Kitas sind ebenso wie die Schulen ab einer Inzidenz von 165 an drei Tagen nacheinander zu schließen. Es darf nur noch eine Notbetreuung angeboten werden. Bisher galt in Hessen nur eine dringende Empfehlung, Kinder wenn möglich zuhause zu betreuen.

Was gilt am Arbeitsplatz?

Bürojobs und vergleichbare Tätigkeiten sollen ins Homeoffice verlegt werden. Die Unternehmen müssen ihren Beschäftigten das ermöglichen, die Beschäftigten müssen das Angebot annehmen, sofern sie zuhause genug Platz und die geeignete technische Ausstattung haben. Unternehmen sind außerdem verpflichtet, jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin, die nicht im Homeoffice arbeiten, pro Woche zwei Corona-Selbsttests zur Verfügung zu stellen.

Welche Geschäfte dürfen weiterhin öffnen?

Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen weiterhin öffnen. Dazu zählen zum Beispiel der Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Optiker, Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte.



Baumärkte fallen nicht mehr unter diese Ausnahmen. Geht es nach dem Infektionsschutzgesetz, dürfen sie wie alle anderen Geschäfte nur bei einer Inzidenz unter 100 öffnen. Bis zu einem Wert von 150 ist in den jeweiligen Kreisen das sogenannte "Click and Meet", also Einkaufen mit vorher vereinbartem Termin, erlaubt. Ab einer Inzidenz von 150 dürfen nur noch vorbestellte Waren abgeholt werden ("Click and Collect").



Ob Hessen das zuvor abgeschaffte "Click and Meet" wieder einführt, ist allerdings noch offen. Die Länder dürfen nämlich schärfere Regeln erlassen, als sie das Infektionsschutzgesetz vorsieht.



Eine Änderung gibt es auch bei der Zahl der Kundinnen und Kunden, die ein Geschäft gleichzeitig betreten dürfen. Bei einer Fläche bis 800 Quadratmeter ist eine Person je 20 Quadratmeter erlaubt (in Hessen war es bisher eine Person je 10 Quadratmeter). Für weitere Quadratmeter Verkaufsfläche gilt: Eine Person je 40 Quadratmeter (bisher: 20 Quadratmeter) darf den Laden betreten.

Was ist mit Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistungen?

Friseurbesuche und Fußpflege bleiben erlaubt. Kundinnen und Kunden müssen eine FFP2-Maske tragen und außerdem ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen, das maximal 24 Stunden alt sein darf. Selbsttests sind dabei nicht zulässig. Andere körpernahe Dienstleistungen sind nur aus medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Gründen erlaubt. Für Hessen bedeutet das: Kosmetik- und Tattoostudios müssen wieder schließen.

Welche Freizeiteinrichtungen dürfen noch öffnen?

Die Regeln für die Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden verschärft. Maßgeblich ist ebenfalls eine Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Zoos und botanische Gärten dürfen ihre Außenbereiche dann zwar weiterhin öffnen. Die Besucherinnen und Besucher müssen aber einen negativen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Selbsttests, die zuhause durchgeführt werden, sind dabei nicht zulässig. Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Tes.



Alle anderen Einrichtungen müssen wieder schließen. Dazu zählen zum Beispiel Museen, Schlösser und Gedenkstätten. Theater, Kinos und Clubs bleiben ebenso geschlossen wie Freizeitparks, Schwimmbäder, Saunen und Bordelle. Auch touristische Angebote wie Stadtführungen, Bootsfahrten oder Seilbahnen sind nicht erlaubt. Autokinos dürfen öffnen.

Unter welchen Bedingungen darf ich noch Sport treiben?

Auch für den Sport gilt die Marke von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen: Sport ist dann nur noch kontaktlos und alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand erlaubt. Eine Ausnahme gilt für Kinder unter 15 Jahren: Sie dürfen maximal zu fünft unter freiem Himmel kontaktlos Sport treiben. Berufs- und Leistungssportler dürfen mit der Mannschaft trainieren, allerdings ohne Zuschauer. Fitnessstudios müssen wieder schließen.

Was gilt für Restaurants und Gastgewerbe?

In Kreisen mit einer Inzidenz über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen bleiben Restaurants und Gaststätten zu. Sie dürfen bis 22 Uhr weiterhin Essen zum Abholen verkaufen. Danach sind nur noch Lieferungen nach Hause erlaubt.



Speisesäle in medizinischen oder Pflegeeinrichtungen sind davon nicht betroffen, dasselbe gilt für nicht-öffentliche Kantinen und Suppenküchen für Obdachlose.



Übernachtungen zu touristischen Zwecken bleiben verboten.

Sind Veranstaltungen und Versammlungen erlaubt?

Veranstaltungen sind ab einer Inzidenz von 100 generell untersagt. Das gilt nicht für Streiks und Demonstrationen. Trauerfeiern dürfen mit maximal 30 Gästen ebenfalls stattfinden.



Über religiöse Veranstaltungen entscheiden die Länder. In Hessen sind Gottesdienste aktuell erlaubt - mit Maske, Abstand, Erfassung der Kontaktdaten und ohne Singen.

Was gilt im öffentlichen Nahverkehr?

Im öffentlichen Nahverkehr sowie in Taxen gilt ab einer Inzidenz von 100 die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Kontrolleure und Servicepersonal dürfen stattdessen auch eine OP-Maske verwenden.

Wann treten die Regeln in Kraft und wie lange gelten sie?

Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes haben Bundestag und Bundesrat bereits passiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete das Gesetz ebenfalls noch am Donnerstag. Damit tritt das Gesetz bereits am Freitag in Kraft und gilt für die Dauer der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" - mindestens aber bis zum 30. Juni.



Die Maßnahmen gelten automatisch in Kreisen, die den jeweiligen Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreiten. Ab dem übernächsten Tag müssen die Kreise die Regeln dann umsetzen. Zurückgenommen werden sie, sobald der Kreis fünf Tage nacheinander unter dem Schwellenwert liegt. Dann müssen die Regeln - ebenfalls am übernächsten Tag - dort wieder aufgehoben werden.

Könnte sich Hessen widersetzen?

Bundesrecht bricht Landesrecht. So steht es in Artikel 31 des Grundgesetzes. Länder und Kreise müssen sich dementsprechend an die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes halten. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte bereits bestätigt, dass Hessen die Regeln mittragen wird.



Die Unterschiede nach Kreisen sowie die neu eingeführten Grenzen von 150 für den Einzelhandel sowie 165 für die Schulen halte er für eine "riesige Herausforderung", sagte er am Mittwochabend in der ARD. Nicht mit allen konkreten Vorgaben sei er einverstanden. Er halte es jedoch für wichtig, gemeinsam schnell zu handeln, um die Infektionszahlen zu senken. Das hessische Corona-Kabinett wird am Freitag tagen, um über offene Punkte wie die Regelung der Notbetreuung oder "Click and Meet" zu beraten.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.04.2021, 16.45 Uhr