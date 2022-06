Janine Wissler auf dem Parteitag in Erfurt.

Janine Wissler bleibt Bundesvorsitzende der Linken. Die Frankfurterin wurde auf dem Parteitag in Erfurt wiedergewählt.

Mit 57,5 Prozent der Stimmen wurde die Frankfurter Bundestagsabgeordnete und Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler in dem Amt bestätigt . Auf dem Parteitag der Bundeslinken in Erfurt setzte sich die 41-Jährige am Samstag im ersten Wahlgang gegen ihre Konkurrentinnen Heidi Reichinnek und Julia Bonk durch.

Mit einer kämpferischen Rede zu Parteitagsbeginn, in der sie Fehler einräumte und für einer Erneuerung der Partei warb, konnte sie offenbar viele Delegierte überzeugen. Wissler steht erst seit Februar 2021 an der Spitze der Linken. Ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow war im April zurückgetreten.

Vorstand verkleinert und neugewählt

Für den zweiten Posten an der Parteispitze, der für einen männlichen Bewerber reserviert ist, gibt es auf dem Parteitag mehrere Kandidaten. Als aussichtsreich gelten der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann aus Leipzig und der Europapolitiker Martin Schirdewan aus Berlin.

Neben dem Führungsduo soll der gesamte Vorstand, der von 44 auf 26 Mitglieder verkleinert wurde, neu gewählt werden. Allein für den Parteivorsitze gab es zehn Bewerber. In Erfurt will die Linke außerdem ihre heftig umstrittene Haltung zu Russland und zu dessen Angriffskrieg in der Ukraine bestimmen. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf tagesschau.de.