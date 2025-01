Bundestagswahl - rund 2.000 Häftlinge können wählen

Vermutlich mehr als 2.000 von insgesamt 4.320 Häftlingen in Hessen dürfen an der Bundestagswahl am 23.Februar teilnehmen.

Voraussetzung seien die deutsche Staatsangehörigkeit und ein Mindestalter von 18 Jahren, so das Justizministerium am Dienstag. Noch bis zum 2. Februar kann der Eintrag in das Wählerverzeichnis beantragt werden.