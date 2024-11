Die hessischen Grünen wollen mit Anna Lührmann und Omid Nouripour an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen.

Beide hätten in der zurückliegenden Legislaturperiode herausragende Positionen gehabt, sagte Co-Parteivorsitzende Kathrin Anders am Mittwoch. Lührmann mit Wahlkreis Rheingau-Taunus/Limburg ist Staatsministerin im Außenministerium. Nouripour war bis vor kurzem Co-Bundesvorsitzender. Er hatte 2021 bei der Bundestagswahl als erster Grünen-Politiker in Hessen ein Direktmandat für seine Partei geholt, und zwar im Wahlkreis Frankfurt II. Auch Hessens früherer Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hatte angekündigt, für den Bundestag kandidieren zu wollen. Nach den Worten von Anders bewirbt Al-Wazir sich um den 4. Listenplatz. Die Liste soll am 14. Dezember in Marburg aufgestellt werden.