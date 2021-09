Zum Artikel Bundestagswahl am 26. September : Diese kleinen Parteien treten in Hessen an

Tierschützer, Europäerinnen, Satiriker: Neben den sechs etablierten Parteien wollen zahlreiche kleine Parteien in den Bundestag einziehen. 17 von ihnen treten mit einer eigenen Liste in Hessen an. [mehr]