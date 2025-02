Das steht in den Wahlprogrammen der sonstigen Parteien

Neben den im deutschen Parlament vertretenen Parteien treten in Hessen sieben kleinere Parteien zur Bundestagswahl an. Hier sind ausgewählte Aspekte aus ihren Wahlprogrammen.

Der Landeswahlleiter hat in Hessen 14 Parteien mit einer Landesliste zur Bundestagswahl am 23. Februar zugelassen. Darunter sind die bereits 2021 in den Bundestag gewählten Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD und Linke sowie das Bündnis Sahra Wagenkecht (BSW), das sich während der Legislaturperiode von der Linke abspaltete.

Die Programme dieser Parteien hat tagesschau.de ausführlich analysiert. Hier geht es zu der Übersicht. In welcher Form wir über Parteien vor Wahlen berichten, folgt dem Grundsatz der abgestuften Chancengleichheit.

Insgesamt treten 29 Parteien zur Bundestagswahl 2025 an - nur zehn von ihnen allerdings bundesweit. Das heißt: Nicht jede der kleineren Parteien ist in jedem Bundesland wählbar. In Hessen stehen 14 Parteien mit ihrer Landesliste auf dem Wahlzettel.

Hier fassen wir Informationen über die sieben weiteren Parteien, denen die Hessinnen und Hessen landesweit ihre Zweitstimme geben können, sowie ihre Wahlprogramme zusammen. Bezeichnung und Reihenfolge entsprechen dem Stimmzettel. Einige Parteien sind darüber hinaus mit Direktbewerbern für Wahlkreismandate vertreten. Diese haben wir in der Übersicht nicht berücksichtigt.

Freie Wähler (Freie Wähler) Gründungsjahr: 2009 Bundesvorsitzender: Hubert Aiwanger Hessische Spitzenkandidaten: Wilhelm Hartmann und Laura Schulz. Insgesamt haben die Freien Wähler 23 Bewerberinnen und Bewerber in Hessen aufgestellt. Wahlergebnis 2021: bundesweit 2,4 Prozent, in Hessen 1,7 Prozent Kernthemen:

Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für heimische Wirtschaft: 25 Prozent Unternehmenssteuer, 7 Prozent Gastronomie-Steuer, niedrigere Energiepreise

Grenzsicherung und Kampf gegen illegale Migration: Zurückweisungen an der Grenze, Abschiebung von Straftätern ohne deutschen Pass, keine Einbürgerung ohne Integration

Mehr Netto vom Brutto: 2.000 Euro steuerfrei pro Monat (entspricht etwa einer Verdopplung des Grundfreibetrags), auch als Zuverdienst für Rentner und Pensionäre Weitere Themen:

Kritische Überprüfung der Staatsausgaben, auch im internationalen Bereich. Ziel: möglichst keine Schulden mehr

Stopp des Verbrenner-Aus 2035, erneuerbare Energien mit genug grundlastfähigen Kraftwerken hinterlegen

Kein Bürgergeld für Arbeitsfähige, die zumutbare Arbeit ablehnen

Volle Unterstützung der Ukraine gegen Russland

Sicherung der heimischen Lebensmittelversorgung: Erhalt der Bauernhöfe, weniger Vorschriften für Produktion, Bestandsmanagement beim Wolf

Rente: Erleichterung von Hinzuverdienst-Möglichkeiten statt höherem Eintrittsalter

Gesellschaftsjahr für alle bei Bundeswehr, Zivil- oder Katastrophenschutz oder in sozialen Einrichtungen

Selbstbestimmungsgesetz reformieren Das ganze Programm steht hier . Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) Gründungsjahr: 1993 Bundesvorsitzende: Paula López Vicente, Dennis Landgraf, Bernd Kriebel Hessische Spitzenkandidaten: Saskia Böhm-Fritz und Tim Standop. Die Landesliste der Tierschutzpartei umfasst insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten. Wahlergebnis 2021: bundesweit 1,5 Prozent, in Hessen 1,5 Prozent Kernthemen:

Massentierhaltung beenden

Strengere Kontrollen des Tierschutzes

Pelzindustrie, Tierversuche, Hobbyjagd und Tiere in der Unterhaltungsindustrie verbieten

Artenvielfalt schützen, Lebensräume sichern Weitere Themen:

Renten sichern und Pflege stärken durch bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte

Staatlichen Wohnungsbau vorantreiben, Zersiedelung verhindern, klimafreundlich bauen, Mietpreise regulieren, Leerstand bekämpfen

CO2-Emissionen senken, Wälder und Grundwasser konsequent schützen, mehr Naturschutzgebiete

Solar-, Wind- und Wasserenergie fördern, keine Subventionen für fossile Energien

ÖPNV ausbauen

Kostenlose und digitale Bildung

Niedrige Einkommen steuerlich entlasten durch günstigeren Grundbedarf

Macht der Lobbyisten begrenzen

Diplomatie statt Aufrüstung, Fluchtursachen bekämpfen Das ganze Programm steht hier . Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) Die Partei ist eine Satirepartei. Gründungsjahr: 2004 Bundesvorsitzender: Martin Sonneborn Hessische Spitzenkandidaten: Dominic Harapat und Shannon-Alisha Jacobi. Die Partei tritt in Hessen mit einer Landesliste mit insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten an. Wahlergebnis 2021: bundesweit 1,0 Prozent, in Hessen 0,9 Prozent Kernthema:

Kanzler Harapat, "der Kanzler, den Deutschland nicht braucht, aber den es gerade verdient". "Von A wie innere Sicherheit bis Z wie Cannabis" mache Kanzler Harapat "alles (sehr) gut. Gerüchten zufolge kann er sogar Karate." Weitere Themen:

Kinderarbeit nicht mehr Kinderarbeit nennen: Hier liege "eine entscheidende Ressource zu unendlichem Wohlstand". Wer arbeiten wolle, werde arbeiten dürfen.

Schnelle und grundlegende Neuaufstellung des Energiemarkts: Energie wird so billig, dass man künftig dafür bezahlt werden müsste, sie abzunehmen.

Den Meta-Konzern kaufen und zu einer Anstalt des öffentlichen Rechts umbauen

Dem ÖPNV in Deutschland ein Ende setzen - ein Zug, der nicht existiert, kann weder ausfallen noch zu spät kommen.

Sondervermögen für Bildung aufsetzen, damit die ersten Generationen gebildeter Deutscher entstehen

Kokain legalisieren, um dem wirtschaftlichen Schaden durch träge machendes Cannabis "ein geeignetes Medikament entgegenzusetzen, das wach, klar, zielstrebig und fokussiert macht"

Alterseinkommen: gesichertes Erbe mit staatlich angeleiteter Investition zu einer garantierten Rendite nach Vorbild der Deutschen Telekom

Armut unter Strafe stellen, dazu Konten und Schufa-Einträge mit Überwachungstechnik durchleuchten Das ganze Programm steht hier . Volt Deutschland (Volt) Gründungsjahr: 2018 Bundesvorsitzende: Anna Laura Tiessen, Eric Bischof Hessische Spitzenkandidaten: Wiesbadens Ordnungsdezernentin Maral Koohestanian und Holger Klötzner. Volt hat eine Landesliste mit insgesamt 15 Kandidierenden aufgestellt. Wahlergebnis 2021: bundesweit 0,4 Prozent, in Hessen 0,6 Prozent Kernthemen:

Starkes Europa, föderale Europäische Union: mit einer Stimme in der Welt- und Handelspolitik sprechen, europäische Armee zur Verteidigung von Demokratie und Freiheit, gemeinsame Entwicklung wirtschaftlicher und technologischer Innovationen

Reform der Schuldenbremse für mehr Investitionen in Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur

Digitale Verwaltung Weitere Themen:

Klimaneutralität: 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035, bis zu 60 Milliarden Euro aus fossilen Subventionen in die Energiewende stecken, Stromsteuer auf EU-Mindestmaß senken

Investitionen in ÖPNV, Radwege, autofreie Zonen, Deutschlandticket für alle, barrierefreie Bahn

15-Minuten-Stadt: Arbeit, Schule, Gesundheitsversorgung und Freizeiteinrichtungen in kurzer Zeit erreichbar

Keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, ermäßigter Steuersatz auf essenzielle und nachhaltige Produkte

Recht auf bezahlbaren Wohnraum, Leerstand managen

Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des BIP erhöhen, Ukraine militärisch unterstützen, strenge Sanktionen gegen Russland

EU: Vetorecht der Mitgliedstaaten im Europäischen Parlament abschaffen, europäische statt nationaler Parteien bei EU-Wahlen Das ganze Programm steht hier . Partei der Humanisten - Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH) Gründungsjahr: 2014 Bundesvorsitzende: Felicitas Klings Hessische Spitzenkandidaten: Felicitas Klings und Cynthia-Ann Wolf. Neun Namen stehen insgesamt auf der hessischen Liste der Humanisten. Wahlergebnis 2021: bundesweit 0,1 Prozent, in Hessen 0,1 Prozent Kernthemen:

Fakten: Politik, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert

Freiheit: gleiche Chancen für alle, weder Staat noch Religionen entscheiden über dein Leben und deinen Körper

Fortschritt: technologieoffene Lösungen für die Zukunft der Menschheit Weitere Themen:

Eine Krankenversicherung für alle, Kostenübernahme nur für evidenzbasierte Medizin, bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, Krankenhäuser in öffentliche Hand, mehr Psychotherapieplätze, verpflichtende Impfungen für Kinder und Jugendliche bis 16

Schwangerschaftsabbrüche legalisieren, Widerspruchslösung bei Organspende, Sterbehilfe erlauben, Drogen entkriminalisieren

Faktenbasierte Klimapolitik, Ziel: Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen mit Hilfe von Erneuerbaren und Kernenergie, Reform des Strommarkts

Ukraine mit Taurus unterstützen, langfristig: Bundesrepublik Europa, EU-Armee, strenge EU-Außengrenzkontrollen

Integration fördern, Recht auf Asyl, Ausweisung von Migranten ohne Bleibeperspektive

Bundesweit einheitliches Bildungssystem, Grundeinkommen, Wohnen bezahlbar machen durch höhere Häuser

Schuldenbremse, Einkommensteuer und Mehrwertsteuer reformieren

Islamismus bekämpfen, Kirchensteuer abschaffen, Religionsunterricht durch Ethikunterricht ersetzen Das ganze Programm steht hier . Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die MLPD als linksextremistische Organisation aufgrund ihrer "streng maoistisch-stalinistischen Ausrichtung", die auf eine sozialistische Gesellschaftsordnung abziele. Gründungsjahr: 1982 Bundesvorsitzende: Gabi Fechtner Hessische Spitzenkandidaten: Peter Georg Weißpfenning und Anna Schupp. Die Landesliste der MLPD besteht aus insgesamt neun Kandidatinnen und Kandidaten. Wahlergebnis 2021: bundesweit 0,0 Prozent, in Hessen 0,0 Prozent Kernthema:

Sozialismus und "revolutionäre Überwindung des Kapitalismus", denn die kapitalistische Profitwirtschaft sei unvereinbar mit Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz Weitere Themen:

30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, Ziel: 110.000 Arbeitsplätze in der Autoindustrie retten

Ökologische Verkehrswende

"Radikale Maßnahmen" für den Klimaschutz, etwa 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2030, Ausstieg aus Kohle und Gas, kostenlose ÖPNV-Nutzung, 100 Prozent Kreislaufwirtschaft statt Müllverbrennung, Umweltsteuer für Konzerne und Superreiche

18 Euro Mindestlohn, zehn Prozent Ausbildungsquote in der Großindustrie, Arbeitslosengeld I für die Dauer der Arbeitslosigkeit, 1.250 Euro Mindestsicherung - aber: Jeder, der arbeiten kann, soll arbeiten.

Keine Waffenlieferungen an Ukraine und Israel

Kostenlose Ganztagsbetreuung, Abtreibungen entkriminalisieren, Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, Sozialsteuer für Kapitalisten statt Sozialversicherungsbeiträge

AfD und faschistische Organisationen verbieten

Bundeswehr raus aus den Schulen Das ganze Programm steht hier . Bündnis Deutschland (Bündnis Deutschland) Gründungsjahr: 2022 Bundesvorsitzender: Steffen Große Hessische Spitzenkandidaten: Marco Groh und Andreas Georg Steba. Die Landesliste umfasst insgesamt acht Namen, darunter mit Claudia Papst-Dippel eine ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete. Wahlergebnis 2021: nicht angetreten Kernthemen:

Mehr Diplomatie, um den Krieg in der Ukraine zu beenden

Wiedereinstieg in die Atomkraft, Erneuerbare-Energien-Gesetz abschaffen, Ausstieg aus dem Green Deal der EU

Einkommen- und Unternehmenssteuern senken, Solidaritätszuschlag abschaffen, einheitlicher Umsatzsteuersatz von 16 Prozent Weitere Themen:

Arbeitsplätze schaffen soll oberste Priorität haben.

Weniger Steuern auf Arbeitseinkommen, Ziel: Abgabelast unter 35 Prozent, dazu Grundfreibetrag auf 18.000 Euro im Jahr erhöhen

Realistischer Umweltschutz, der die Wirtschaftsstärke Deutschlands erhält

Ausbaustopp für Wind- und Solarenergie, bis Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit nachgewiesen sind, Speicherkapazitäten ausbauen

Ende der Wokeness

50 Prozent weniger Staatsausgaben: staatliche Behörden zusammenlegen, privatisieren oder schließen, strikte Ausgabenkontrolle, Fluktuation auf Arbeitsmarkt nutzen

Innere Sicherheit nicht an Aktivisten und Kontrollgruppen abgeben

Grenzkontrollen ausweiten und verlängern

Straftatbestände Hasskriminalität, Islamophobie, Delegitimierung demokratischer Institutionen abschaffen Das ganze Programm steht hier .

