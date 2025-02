Marburg ist grün

Nach bisherigem Stand ist Marburg die einzige Gemeinde in Hessen, in denen die Grünen stärkste Kraft nach Zweitstimmen sind. Dort kam die Partei auf 22,5 Prozent, was zugleich ein Minus von 6 Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Wahl bedeutet. Dahinter folgen SPD, CDU und die Linke mit dem jeweils identischen Ergebnis von 19,0 Prozent. Die AfD liegt in Marburg lediglich bei 10,0 Prozent und verbucht damit weniger als die Hälfte des Stimmenanteils, den sie im Bund innehat.