So können Sie an der Wahlsendung im hr-fernsehen teilnehmen

Zehn Tage vor der Bundestagswahl diskutieren die hessischen Spitzenkandidaten der sieben größeren Parteien in einer Live-Sendung im hr-fernsehen. Hier können Sie sich um einen Platz im Publikum bewerben.

Die heiße Phase des Wahlkampfs zur Bundestagswahl läuft. Welche Partei fordert was? Welche Positionen passen zu meinen Einstellungen? Von welcher Regierungskonstellation könnte das Land oder ich selbst am meisten profitieren?

Solche Fragen stellen sich die Menschen in Deutschland zunehmend. Antworten bekommen sie entweder, indem sie die Wahlprogramme der Parteien lesen - oder Politikerdebatten in den Medien verfolgen. Eine davon findet am 13. Februar, 20.15 Uhr, im hr-fernsehen statt: Die hessischen Spitzenkandidaten Sören Bartol (SPD), Patricia Lips (CDU), Anna Lührmann (Grüne), Bettina Stark-Watzinger (FDP), Jan Nolte (AfD), Janine Wissler (Linke) und Ali Al-Dailami (BSW) stellen sich den Fragen von Ute Wellstein, der Leiterin des hr-Landtagsstudios, und von hessenschau-Moderatorin Kristin Gesang.

Noch näher dran sind die Menschen im Publikum der Livesendung, die im Güterbahnhof Bad Homburg aufgezeichnet wird. Und das könnten zum Beispiel Sie sein! Unten auf dieser Seite finden Sie ein Formular, mit dem Sie sich für die Teilnahme bewerben können.

hr-Wahlmobil tourt durchs Land

Die Fragen an die Politikerinnen und Politiker sollen nicht nur aus der hr-Redaktion kommen, sondern vor allem von Wählerinnen und Wählern in Hessen. Um zu erfahren, was sie wissen wollen oder was ihnen unter den Nägeln brennt, schickt der hr sein Wahlmobil durch das Land. Dort können Fragen an die Politiker oder Anmerkungen aufgezeichnet werden.

Das hr-Wahlmobil sammelt Ihre Stimmen hier ein:



29. Januar ab 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Fritzlar (Schwalm-Eder),

29. Januar ab 14 Uhr auf dem Marktplatz in Baunatal (Kassel),

4. Februar ab 14 Uhr auf dem Marktplatz in Frankfurt-Höchst,

5. Februar ab 9.30 Uhr auf dem Lindenplatz in Gießen.