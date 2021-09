4,3 Millionen Hessinnen und Hessen konnten am Sonntag ihre Stimme abgeben. Neben der Bundestagswahl standen zahlreiche Bürgermeister- und Landratswahlen an.

Die aktuelle Hochrechnung von infratest dimap von 23.36 Uhr ergibt für die Bundestagswahl dieses Bild: CDU/CSU 24,1 %, SPD 25,8 %, Grüne 14,6 %, AfD 10,5 %, FDP 11,5 %, Linke 4,9 %. Die Wahlbeteiligung liegt bei 76,9 % - und damit 0,7 Prozentpunkte höher als 2017. Alle Ergebnisse finden Sie in unserem Wahlticker. Detaillierte Informationen zu den bundesweiten Ergebnissen finden Sie darüber hinaus auf tagesschau.de . Das Bundesergebnis wurde in den frühen Morgenstunden erwartet.

Für Hessen steht das vorläuftige Endergebnisse bereits fest. Demnach ist die SPD mit 27,6 Prozent der Zweitstimmen klar die stärkste Kraft im Land. Es folgen CDU (22,8), Grüne (15,8), FDP (12,8), AfD (8,8) und die Linke (4,3). Die Wahlbeteiligung sank von 77,0 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 leicht auf 76,2 Prozent.

Auf unserer Ergebnisseite zeigen wir Ihnen, welche hessischen Städte und Gemeinden ausgezählt haben. Dort finden Sie auch die Gewinnerinnen und Gewinner der Direktmandate und die Zweitstimmenergebnisse in den 22 hessischen Wahlkreisen.

CDU verliert Direktmandate, erstes Mandat für die Grünen

Bei den Direktmandaten muss die CDU in Hessen ebenfalls Verluste hinnehmen. CDU-Spitzenkandidat Helge Braun (29,6 Prozent) unterlag in Gießen Felix Döring von der SPD (30,4). Der Wahlkreis Frankfurt I ging mit 29,0 Prozent an SPD-Kandidat Armand Zorn. Im zweiten Frankfurter Wahlkreis gewann Omid Nouripour als erster hessischer Grünen-Kandidat überhaupt ein Direktmandat für den Bundestag (29,0 Prozent).

In den bisherigen von der CDU gehaltenen Wahlkreisen Darmstadt, Groß-Gerau, Hanau und Main-Kinzig-Wetterau II-Schotten setzten sich die SPD-Kandidaten durch. Hans-Jürgen Irmer (CDU) aus dem Wahlkreis Lahn-Dill verlor sein Direktmandat an SPD-Kandidatin Dagmar Schmidt. Insgesamt stehen sieben schwarze Wahlkreise 14 rote und – erstmals – ein grüner gegenüber.

Ergebnisse der Oberbürgermeister- und Landratswahlen

Zeitgleich mit der Bundestagswahl wurde in Gießen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzten sich Alexander Wright (Grüne) und Frank-Tilo Becher (SPD) durch. Frederik Bouffier (CDU) darf an der Stichwahl am 24. Oktober nicht teilnehmen.

Bei der Landratswahl im Kreis Gießen konnte am Sonntag ebenfalls keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit holen. Die amtierende Landrätin Anita Schneider (SPD) und CDU-Herausforderer Peter Neidel gehen am 24. Oktober in die Stichwahl.

In Offenbach verpasste Landrat Oliver Quilling (CDU) die erforderliche absolute Mehrheit hauchdünn. Am 10. Oktober tritt er erneut gegen Carsten Müller von der SPD an. Im nordwestlichen Kreis Waldeck-Frankenberg löst Herausforderer Jürgen van der Horst (parteilos) den amtierenden Landrat Reinhard Kubat (SPD) ab. Van der Horst, der von Grünen, Freien Wählern und FDP unterstützt wird, kam auf 51,1 Prozent der Stimmen.

30 Bürgermeisterwahlen

In 30 Gemeinden und Städten ging es außerdem um den Bürgermeister-Posten. Die Übersicht finden Sie hier.

In einem Bürgerentscheid stimmte die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler aus den Gemeinden Lahntal und Münchhausen außerdem gegen eine Fusion mit der Stadt Wetter (alle Marburg-Biedenkopf).

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.