In den Unterkünften im Rhein-Main-Gebiet liegt der Anteil dieser Menschen je nach Landkreis oder Stadt bei mindestens 30 Prozent. In Hanau und im Rheingau-Taunus-Kreis sind es 50 Prozent, im Kreis Offenbach, wo Amirasgari arbeitet, sogar bis zu 75 Prozent.

Für Geflüchtete sei es nicht einfach, eigenen Wohnraum zu finden, räumt der Kreis Offenbach ein. Mitten in der "gefragten Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main" sei der lokale Wohnungsmarkt ohnehin angespannt. Besonders schwierig werde es im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum und Bleiben für größere Familien.

Das berichtet auch Sepideh Amirasgari von ihrem Arbeitsalltag in Seligenstadt. Die Mietkosten im Kreis Offenbach seien hoch, verfügbarer Wohnraum insbesondere für fünf oder mehr Personen rar. Da die Menschen, die Amirasgari berät, in der Regel von Sozialleistungen leben, müssen mögliche Wohnungen den genauen Anforderungen des Jobcenters gerecht werden. Oft passe aber das Angebot nicht dazu.

Auf andere Landkreise auszuweichen, sei meist auch keine Option, sagt Amirasgari: Mit Ausnahme der Geflüchteten aus der Ukraine dürfen die meisten aufgrund der sogenannten Wohnsitzauflage nur innerhalb des Landkreises umziehen, dem sie zugewiesen wurden.

Für die meisten Menschen in Gemeinschaftsunterkünften zeige sich die erste Hürde aber schon, bevor die Suche nach einer Wohnung losgehe, sagt Amirasgari: Die Sprachbarriere sei oft zu hoch, um mit Vermietern zu kommunizieren oder sich in Online-Suchportalen zurechtzufinden.

Für einige Geflüchtete komme die psychische Belastung, etwa nach einer Flucht aus Kriegsgebieten, dazu. Sie erschwere Aufgaben wie die Wohnungssuche.

Davon berichtet zum Beispiel Viktoriia Lobachevska. Die Ukrainerin lebt inzwischen in einer eigenen Wohnung in Idstein (Rheingau-Taunus). Sie ist im März 2022 aus der weiterhin besonders umkämpften Region Charkiw vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet. Ihre Mutter und ihr Bruder leben noch immer dort, wie sie erzählt. Seit dem Kriegsbeginn in ihrer Heimat leide sie unter psychischem Stress und Panikattacken.

Für Geflüchtete aus der Ukraine wurde 2022 eine besondere EU-Richtlinie aktiviert. Deshalb müssen sie keinen Asylantrag in Deutschland stellen, um vorübergehend Schutz zu bekommen. Damit verbunden ist, dass für sie weniger strenge Auflagen bei der Unterbringung gelten. Sie müssen nicht erst in eine Erstaufnahmeeinrichtung, bevor sie in private Wohnungen ziehen dürfen.

"Es ist wunderbar, dass ich in meiner Wohnung alleine ohne andere Menschen wohne", sagt Lobachevska. "Aber ich brauche etwas Ruhigeres." Die Wohnung, in der sie lebe, liege direkt über einer Firma, es sei ständig laut. "Ich habe viele verschiedene Ohrstöpsel genutzt", berichtet die 38-Jährige lachend: "Aber das hilft mir auch nicht."

Jeden Tag durchforste sie Anzeigen auf Immobilien-Suchportalen. Durch die belastenden Gedanken an den Krieg fehle ihr aber oft die Energie dafür - genauso sei es mit der Suche nach Arbeit. Und ohne Arbeit sei es schwieriger, eine Wohnung zu finden.

Unterstützung bekommt Lobachevska in Idstein unter anderem von Monika Wolff und Uschi Göpfert. Die beiden sind ehrenamtlich für den Verein Flüchtlings- und Integrationshilfe Idstein tätig.

Was die Wohnraumberater im Kreis Offenbach in Vollzeitjobs tun, versuchen Wolff und Göpfert in ihrer Freizeit nebenbei: Menschen ansprechen, die möglicherweise freie Wohnungen haben, bei Anträgen helfen und Wohnungsbesichtigungen begleiten.

Generell sei der Markt schwierig in Idstein und Umgebung, sagt Uschi Göpfert: "Ich kenne auch viele Deutsche, die lange suchen, weil die Wohnungen einfach zu teuer sind." Gute Kontakte zu Maklern könnten helfen, sagt Monika Wolff: "Aber die schütteln manchmal den Kopf, wenn Leute einfach nicht an Geflüchtete vermieten wollen. Das ist schade, weil ich auch in Idstein ganz viel Leerstand sehe."

Gute Kontakte zu pflegen, das beschreibt auch Sepideh Amirasgari bei der Caritas in Seligenstadt als Teil ihrer Arbeit. Sie stehe im ständigen Austausch mit den Gemeinden und mit dem kommunalen Jobcenter. Inzwischen werde sie sogar immer häufiger von Vermietern mit Wohnungsangeboten kontaktiert. "Langsam läuft es an", sagt sie.

Den Vermietern könne sie dann klar machen, dass die Wohnungsbewerber aus den Gemeinschaftsunterkünften die Regeln kennen. "Von der Hausordnung über Mülltrennung, Heizen und Lüften bis zur Frage, wie man mit einem Online-Suchportal arbeitet" - das alles sei Thema in Schulungen, die sie in den Unterkünften gebe.

Seit Beginn ihrer Arbeit als Wohnraumberaterin habe sie bereits 124 Familien oder Einzelpersonen in eine neue Wohnung vermitteln können, berichtet Sepideh Amirasgari. Nehme man die Erfolge der Berater der AWO und der Diakonie dazu, seien es knapp 390.

Einer der ersten von ihnen sei Abdul Qayyun Qiamuddin gewesen, sagt Zohreh Rezvani-Thürck, die Leiterin der Caritas im Kreis Offenbach. Sie sitzt neben dem 70-jährigen Afghanen und übersetzt, als er in seiner Muttersprache erzählt: "Für uns war das nicht wichtig, dass wir unbedingt eine große, schicke Wohnung bekommen, sondern unsere Selbstständigkeit war uns wichtig."

Die ersten zwei Jahre in Seligenstadt habe er in einer Gemeinschaftsunterkunft gewohnt, berichtet Qiamuddin: "Es war nicht schlecht, es war nicht ungemütlich, aber es war eng." Mit seiner Frau und dem jüngsten Sohn habe er sich ein Zimmer geteilt, dazu eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad mit weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern der Unterkunft.

Union

Die Union aus CDU und CSU will einen "faktischen Aufnahmestopp" und eine deutlich schärfere Gangart in der Asylpolitik. Integration von Menschen mit Bleiberecht soll laut ihrem Wahlprogramm "weiterhin gefördert, aber intensiver als bisher eingefordert werden". Dafür will die Partei unter anderem "konkrete Integrationsschritte" vereinbaren. Es soll kontrolliert werden, ob anerkannt Schutzberechtigte auf diese "Etappenziele" hinarbeiten. Außerdem soll der Spracherwerb stärker berufsbegleitend erfolgen.

SPD

Integration thematisiert die SPD in ihrem Wahlprogramm vor allem im Zusammenhang mit der angestrebten Anwerbung ausländischer Fachkräfte, die den demografisch bedingten Rückgang an Arbeitskräften in Deutschland auffangen soll. Die Partei will Beratungsangebote, Integrationskurse und Deutschsprachförderung ausbauen und für "dauerhafte und auskömmliche Finanzierung dieser Strukturen" sorgen. Den "Job-Turbo" zur Integration von Geflüchteten auf den Arbeitsmarkt will sie ausweiten, damit Geflüchtete schneller arbeiten können.

AfD

Im Wahlprogramm der Partei steht, dass sie "das Zugangsgeschehen" strikt begrenzen will, um "Integrationsfähigkeit wieder herzustellen". Die AfD will "alle Migranten" an einer gelingenden Integration aktiv beteiligen und setzt ihnen das Ziel, das Sprachniveau B2 nach zwei, in Ausnahmefällen nach fünf Jahren zu erreichen. In Gebieten mit "angespannten Wohnungsmärkten" soll die Zuweisung von Wohnungen an Asylberechtigte und Asylbewerber "maximal begrenzt" werden.

Grüne

Die Grünen möchten die Kommunen mit einer "Integrationsoffensive" finanziell stärker unterstützen. Unter anderem will die Partei für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen, Sprach- und Integrationskurse ausbauen und Arbeitsverbote für bestimmte Gruppen von Geflüchteten abbauen. Die Grünen betonen in ihrem Wahlprogramm , dass es sowohl für Flucht- als auch für Arbeitsmigration wirksame Instrumente der Integration brauche. Die Partei will für eine "funktionierende und pragmatische Flucht- und Migrationspolitik, die Humanität und Ordnung verbindet", Wissenschaftler, Betroffene und Kommunen stärker einbeziehen.

FDP

Die FDP will "eine neue Migrationspolitik, die mehr steuert und ordnet". Einwanderung soll in den Arbeitsmarkt und nicht in soziale Sicherungssysteme führen. Anerkannte Geflüchtete sollen statt Bürgergeld einen neuen sozialrechtlichen Status erhalten. Um die Rahmenbedingungen für Integration zu verbessern, wolle man unter anderem das Instrument der Wohnsitzauflage stärker nutzen, schreibt die Partei in ihrem Wahlprogramm . Außerdem sollen Sprach- und Integrationskurse inhaltlich voneinander getrennt werden, berufsbegleitend möglich sein und primär der Integration in den Arbeitsmarkt dienen.

Linke

Die Linke will Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten stärker unterstützen und in die öffentliche Infrastruktur investieren. Außerdem will sie laut Wahlprogramm einen "Fonds für Willkommenskommunen" aufsetzen. Geflüchtete sollen dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Ihnen sollen "flächendeckend kostenlose Sprachkurse" angeboten werden. Asylrechtsverschärfungen lehnt die Partei grundsätzlich ab. Durch ein "Demokratiefördergesetz" will die Linke Beratungsangebote und zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich gegen Rassismus und andere Diskriminierungsformen stellen, stärker fördern.

BSW

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hält die Zahl der ankommenden Flüchtlinge für "viel zu hoch". Ukrainern und anerkannten Geflüchteten soll der "Jobturbo" helfen. Gerichte und Ausländerbehörden sollen sich "auf diejenigen konzentrieren, die noch nicht integriert sind oder sich gar nicht integrieren wollen". Als Voraussetzung für Integration sieht die Partei im Wahlprogramm das Lernen der deutschen Sprache und die Eingliederung in das Arbeitsleben. Kinder ab drei Jahren sollen einen verpflichtenden Deutsch-Test absolvieren. Danach sollen sie spezielle Kitas mit zusätzlichen Integrations- und Sprachangeboten besuchen.