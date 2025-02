So haben die jungen Menschen in Hessen abgestimmt

Knapp 4.000 Kinder und Jugendliche in Hessen haben bei der U18-Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben. Gepunktet hat besonders eine Partei.

Veröffentlicht am 17.02.25 um 15:47 Uhr

Symbolbild: U18-Wahl an einer Schule

Symbolbild: U18-Wahl an einer Schule Bild © Rebekka Dieckmann

Audiobeitrag Bild © Rebekka Dieckmann | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Deutsche Bundesjugendring hat das Wahlergebnis der U18-Bundestagswahl am Montag bekannt gegeben. Demnach erhielt in Hessen die Linke mit 25,7 Prozent die meisten Stimmen der jungen hessischen Menschen. Danach folgen die SPD mit 18,9 Prozent und Grüne mit 14,3 Prozent. Dahinter liegen die CDU mit 13,4 Prozent und die AfD mit 10,9 Prozent. Die FDP erhielt 3,7 Prozent, Volt 3,5 Prozent und das BSW 3,0 Prozent. Alle weiteren Parteien liegen jeweils unter 2 Prozent.

In der Woche vom 7. bis zum 14. Februar wurden bundesweit 166.443 Stimmen in 1.812 selbst organisierten Wahllokalen abgegeben. In Hessen waren es laut dem Deutschen Bundesjugendring 3.897 Stimmen, davon waren 102 ungültig. Das Wahlergebnis ist nicht repräsentativ.