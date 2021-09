Welche Partei soll ich bei der Bundestagswahl am 26. September wählen? Alle, die noch unentschieden sind, können per Smartphone-App den Parteien-Test machen. Wir stellen vier verschiedene Apps vor.

Ein Wahlprogramm komplett durchzulesen dauert Zeit. Und noch mehr Zeit kostet es, alle Programme zu studieren, um am Ende die persönlich richtige Entscheidung zur Wahl treffen zu können. Seit Jahren gibt es dafür Apps und andere Online-Tools, die es einfacher machen wollen.

Das Konzept ist ganz einfach und bei allen Tools fast überall gleich: Ein paar Thesen beantworten und schon ist zumindest ungefähr klar, welche Partei den eigenen politischen Einstellungen am nächsten kommt. Die Apps unterscheiden sich aber auch grundlegend voneinander. Welches Tool passt zu Ihnen?

Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat vor wichtigen Wahlen. Initiatorin und Herausgeberin ist die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Er ist laut BPB explizit keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik.

Das Prinzip: 38 Thesen mit "stimme zu", "stimme nicht zu" oder "neutral" beantworten - oder überspringen, wenn eine These für den Nutzenden nicht relevant ist. Wem einzelne Thesen besonders wichtig sind, kann sie doppelt gewichten, um ein differenzierteres Bild zu erhalten. Die Parteien haben vor Erscheinen des Tools die Thesen selbst beantwortet.

Die einzelnen Thesen können beim Wahlswiper nach links und rechts gewischt werden. Bild © WahlSwiper-App/Screenshot

Eine Wahlentscheidung, wie bei Tinder und anderen Dating-Apps: Hier können die Thesen gewischt werden: Nach links bedeutet "nein", rechts heißt "ja".

Auch hier können Thesen doppelt gewichtet und übersprungen werden - eine neutrale Antwortmöglichkeit fehlt hier allerdings. Besonders beim WahlSwiper ist, dass es zu jeder der 36 Fragen ein Erklärvideo mit Hintergrundinformationen gibt. Für das Design des WahlSwipers gab es in der Vergangenheit bereits den "German Design Award".

Hinter dem Projekt steckt ein Verein, der mit Politikwissenschaftlern der Universität Freiburg kooperiert. Auch die Frankfurter Goethe-Universität ist Partner des Projekts.

Vereinsvorstand Matthias Bannert sagte auf hr-Anfrage: "Sich eine Meinung bei Wahlen zu bilden, soll einfach sein und auch ein bisschen Spaß machen." Bisherige Angebote seien zu statisch und zu wenig wissensvermittelnd.

Eines vorweg: DeinWal (ja, das wird wirklich so geschrieben) stammt nicht von einer Organisation, sondern von Privatmann Martin Scharm, der als Biologe an der Uni Rostock arbeitet. Hier steht nicht im Vordergrund, was die Parteien vorhaben, sondern wie sie in der Vergangenheit zu den Themen abgestimmt haben.

Scharm nutzt die Abstimmungsergebnisse, die der Bundestag veröffentlicht, als Datengrundlage. Daher werden auch nur Parteien einbezogen, die in der aktuellen Legislaturperiode (2017-2021) im Bundestag sitzen. Tier-Maskottchen des Tools ist ein Wal - daher der Name.

Bei DeinWal steht nicht das Wahlprogramm, sondern die tatsächlichen Abstimmungen der Partei im Fokus Bild © deinwal.de/Screenshot

Was hören die Grünen und wozu tanzt die Union? Ganz anders und mit einer Portion Augenzwinkern ist der Musik-O-Mat der Streamingplattform Deezer. Es geht nicht ums Wahlprogramm, sondern um den Musikgeschmack der Parteien: Neun Fragen zum Sommerhit, Lieblings-Schlager und besten Partysong. Am Ende entsteht ein vermutlich unerwartetes Ergebnis.

Beim Musik-O-Mat sind alle Parteien vertreten, die derzeit im Bundestag sitzen - bis auf die AfD. Deezer teilt mit , dass sie die Partei wegen eines ausstehenden Gerichtsurteils über die Einstufung als rechtsextremistischen Verdachtsfall nicht angefragt habe.

Der Musik-O-Mat zeigt humorvoll, wie nah der eigene Musikgeschmack mit den Parteien übereinstimmt Bild © Deezer/Screenshot