Der Tag der Bundestagswahl ist gekommen. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. hessenschau.de blickt am Abend und in der Nacht auf die hessischen Ergebnisse.

4,3 Millionen Hessinnen und Hessen sind am Sonntag dazu aufgerufen, Ihre Stimmen bei der Bundestagswahl abzugeben. Darunter sind 220.000 junge Menschen, die zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl ihre Kreuze machen dürfen, sowie tausende Menschen mit Behinderung in Betreuung, die nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls erstmals dazu berechtigt sind.

Zeitgleich mit der Bundestagswahl wird in Gießen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Im Kreis Gießen sowie den Kreisen Offenbach und Waldeck-Frankenberg stehen Landratswahlen an. In 30 Gemeinden und Städten geht es außerdem um den Bürgermeister-Posten. Die Gemeinden Lahntal und Münchhausen sowie die Stadt Wetter (Marburg-Biedenkopf) stimmen außerdem über eine Fusion ab. Damit könnten sie - gemessen an der Fläche - zur drittgrößten Stadt in Hessen werden.

Ergebnisse bis tief in der Nacht

Die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der Bundestagswahl finden Sie ab 18 Uhr auf unserer Ergebnisseite. Welche Parteien und Kandidaten in Ihrem Wahlkreis sowie Ihrer Gemeinde oder Stadt die meisten Stimmen erhalten haben, können Sie dort ebenfalls ablesen.

In unserem Ticker zur Bundestagswahl informieren wir Sie über die wichtigsten Ergebnisse, Reaktionen sowie Nachrichten rund um die Wahl.

Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Landratswahlen werden wir ebenfalls zeitnah auf hessenschau.de veröffentlichen. Insbesondere bei den drei Landratswahlen sowie der Oberbürgermeisterwahl in Gießen kann es allerdings später am Abend werden, bis der Sieger oder die Siegerin feststeht. Zuerst werden in allen Kommunen die Stimmzettel zur Bundestagswahl ausgezählt.

Rekordbeteiligung bei der Briefwahl

Das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl für Hessen liegt voraussichtlich erst nach Mitternacht vor. Das Bundesergebnis wird in den frühen Morgenstunden erwartet.

Bei der Briefwahl zeichnete sich schon vor dem Wahlsonntag in zahlreichen Gemeinden und Städten eine Rekordbeteiligung ab: Die Stadt Frankfurt verschickte bis Dienstag mehr als 170.000 Briefwahlunterlagen - das seien rund 40 Prozent aller Wahlberechtigten in der Stadt und 70 Prozent mehr Briefwählerinnen und Briefwähler als 2017. In Wiesbaden liegt der Anteil der Briefwähler bei mehr als einem Drittel. In Gießen hatten vor einer Woche rund 21.000 Menschen die Briefwahl beantragt - nach Angaben der Stadt so viele wie noch nie.

Regierung aus drei Parteien wahrscheinlich

Wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird, wird auch am Montag noch nicht entschieden sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) beauftragt die Partei mit den meisten Stimmen zuerst mit der Regierungsbildung. Sollten die Gespräche allerdings scheitern, wäre nicht ausgeschlossen, dass am Ende die Partei mit den zweitmeisten Stimmen den Kanzler oder die Kanzlerin stellt.

Bei den anschließenden Koalitionsverhandlungen scheint vor der Wahl vieles möglich. Für eine Neuauflage der Großen Koalition von Union und SPD oder auch eine rot-grüne Mehrheit könnte es den aktuellen Umfragen zufolge eng werden. Stattdessen könnte es auf verschiedene Dreierbündnisse hinauslaufen .

Aktuell sitzen aus Hessen genau 50 Abgeordnete im Bundestag. Die stärkste Fraktion stellt die CDU, die auch 17 der 22 Direktmandate hält. Die fünf nordhessischen Wahlkreise gingen 2017 an die SPD. Die alten Ergebnisse finden Sie hier.