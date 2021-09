4,3 Millionen Hessinnen und Hessen konnten am Sonntag ihre Stimme abgeben. Neben der Bundestagswahl standen zahlreiche Bürgermeister- und Landratswahlen an. Die Ergebnisse finden Sie in Kürze auf hessenschau.de.

Um 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen, jetzt geht es für die bundesweit mehr als 600.000 Wahlhelferinnen und Helfer ans Auszählen. Zuerst werden die Stimmen der Bundestagswahl ausgewertet, erst danach die Bürgermeister- und Landratswahlen.

Die ARD-Prognose von 18 Uhr ergab für die Bundestagswahl dieses erste Bild: CDU/CSU 25%, SPD 25%, AfD 11%, FDP 11%, Linke 5%, Grüne 15%. Die erste Hochrechnung wird gegen 18.15 Uhr erwartet - alle Ergebnisse finden Sie zuerst in unserem Wahlticker. Detaillierte Informationen zu den bundesweiten Ergebnissen finden Sie darüber hinaus auf tagesschau.de.

Auf unserer Ergebnisseite zeigen wir Ihnen in Echtzeit, welche hessischen Städte und Gemeinden bereits fertig mit dem Auszählen sind. Dort finden Sie später am Abend auch die Gewinnerinnen und Gewinner der Direktmandate und die Zweitstimmenergebnisse in den 22 hessischen Wahlkreisen. Welche Parteien und Kandidaten in Ihrem Wahlkreis sowie Ihrer Gemeinde oder Stadt die meisten Stimmen erhalten haben, können Sie dort ebenfalls ablesen.

Das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl für Hessen liegt voraussichtlich erst nach Mitternacht vor. Das Bundesergebnis wird in den frühen Morgenstunden erwartet.

Ergebnisse der Direktwahlen

Zeitgleich mit der Bundestagswahl wird in Gießen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Im Kreis Gießen sowie den Kreisen Offenbach und Waldeck-Frankenberg stehen Landratswahlen an. In 30 Gemeinden und Städten geht es außerdem um den Bürgermeister-Posten. Die Gemeinden Lahntal und Münchhausen sowie die Stadt Wetter (Marburg-Biedenkopf) stimmen außerdem über eine Fusion ab. Diese Stimmzettel werden allerdings erst am Schluss ausgezählt.

