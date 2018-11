CDU bietet Grünen Koalitionsverhandlungen an

Die CDU bietet den Grünen Koalitionsverhandlungen für eine Regierungsbildung im Land an. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem bisherigen Koalitionspartner sei eine gute Grundlage für ein stabiles Bündnis, sagte Ministerpräsident Bouffier.

Wenige Stunden nach Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl hat die CDU die Grünen zu Koalitionsgesprächen eingeladen: Die Union habe "einstimmig entschieden", den Grünen Koalitionsverhandlungen anzubieten, erklärte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Volker Bouffier am Freitag in Wiesbaden. Damit wird eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalitionsregierung in Hessen immer wahrscheinlicher.

Wann die Gespräche beginnen, ist derzeit noch offen. "Nun gelte es die Entscheidung der Grünen abzuwarten", sagte Bouffier. Mit einer positiven Antwort der Grünen wird im Laufe des Wochenendes gerechnet. Nach Bouffiers Angaben könnten danach die Koalitionsverhandlungen in der kommenden Woche beginnen.

Die CDU hatte zuvor schon jeweils zwei Gesprächsrunden mit den Grünen, der SPD und der FDP geführt. Danach sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass die "erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit den Grünen in den vergangenen fünf Jahren "eine gute Grundlage für eine stabile und verlässliche Regierungsarbeit auch der nächsten Wahlperiode in Hessen" sei, so Bouffier.

"Partner müssen zu Kompromissen bereit sein"

Nach dem Endergebnis der Landtagswahl haben CDU und Grüne eine hauchdünne Mehrheit von einem Mandat. "Die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit im Hessischen Landtag erfordert von allen Beteiligten ein Höchstmaß an Disziplin", sagte Bouffier. Beide Partner müssten zu Kompromissen bereit sein, "ohne ihre Identität aufzugeben".

Der Landeswahlausschuss hatte am Freitag in Wiesbaden das mit Spannung erwartete endgültige Ergebnis der Landtagswahl festgestellt. Trotz Korrekturen nach Wahlpannen ändert sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis vom 28. Oktober nichts wesentlich - weder bei den Stimmenanteilen noch bei der Sitzverteilung im Landtag. Von insgesamt 137 Mandaten erhält die CDU 40. Grüne und SPD haben jeweils 29 Sitze, die AfD 19, die FDP 11 und die Linke 9.

Erhalten die Grünen weitere Ressorts?

Die CDU hatte bei der Landtagswahl stark verloren und mit 27 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als 50 Jahren in dem Bundesland verbucht. Die Grünen hatten stark gewonnen und waren von 11,1 Prozent im Jahr 2013 auf 19,8 Prozent geklettert. Grüne Ressortchefs gibt es in Hessen derzeit im Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir und im Umweltressort mit Priska Hinz. Bei einer Neuauflage ist zu erwarten, dass mindestens ein weiteres Haus hinzu kommt, womöglich die Bildung oder das Sozialministerium.

Schon nach dem vorläufigen Endergebnis vom 28. Oktober hatte vieles auf eine Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition hingedeutet. Rein rechnerisch wäre ebenfalls mit einer Mehrheit von einem Mandat auch eine schwarz-rote Koalition möglich. Sie gilt aber wegen politischer Differenzen als eher unwahrscheinlich. Die von der FDP ins Spiel gebrachte und noch am Donnerstag sondierte Ampelkoalition mit SPD und Grünen hat sich mit dem amtlichen Wahlergebnis wohl zerschlagen.