Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer hat ihre Teilnahme am Neujahrsempfang der Frankfurter CDU am Freitagabend kurzfristig abgesagt.

Das teilte der Kreisverband mit. Man müsse respektieren, dass die Bundesvorsitzende aktuell in Berlin gebraucht werde. Das CDU-Präsidium will am Freitag über das weitere Vorgehen in der Regierungskrise in Thüringen beraten.