Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Michael Boddenberg wird neuer hessischer Finanzminister. Der Chef der CDU-Landtagsfraktion übernimmt in der Corona-Krise die Nachfolge des verstorbenen Thomas Schäfer. Der hr überträgt seine Vorstellung am Mittag live.

Der CDU-Landtagsfraktionschef Michael Boddenberg wird nach hr-Informationen die Führung im hessischen Finanzministerium übernehmen. Der 60 Jahre alte Frankfurter tritt die Nachfolge von Thomas Schäfer (CDU) an, der am Samstag starb. Schäfer hatte das Amt seit 2010 innegehabt.

Boddenberg soll um 13 Uhr in Wiesbaden vorgestellt werden. Dann wird Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dem neuen Finanzminister auch schon die Ernennungsurkunde überreichen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Der Hessische Rundfunk überträgt die Pressekonfererenz live im Fernsehen und auf hessenschau.de.

Sondersitzung des Landtags

Wegen der drängenden Probleme in Folge der Corona-Krise hatte Bouffier am Montag die rasche Ernennung eines neuen Finanzministers angekündigt. Der Landtag soll deshalb noch am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das Parlament muss nach Artikel 101 der Landesverfassung die Neubesetzung im Kabinett legitimieren.

Boddenberg ist seit 2014 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag. Er gilt als Vertrauter Bouffiers. Der bisherige Amtsinhaber Schäfer starb im Alter von 54 Jahren. Die Ermittler gehen von Suizid aus.

Seinen verstorbenen Amtsvorgänger hat Boddenberg in einem Nachruf als "großartigen Kollegen" und "vertrauensvollen Freund“ gewürdigt, den er schon jetzt sehr vermisse.

"Hessen ist ein starkes Land"

Vor einer Woche, als der Landtag als Reaktion auf die Corona-Krise eilig einen Nachtragshaushalt mit zwei Milliarden Euro Soforthilfen für Selbstständige beschloss, sagte Boddenberg: "Die Bewältigung dieser Krise kann und darf nicht am Geld scheitern." Hessen sei ein starkes Land.

Boddenberg gilt als ausgezeichnet vernetzt, auch in der Bundespolitik. 2009 wurde er für die Dauer einer Legislaturperiode Staatsminister für Bundesangelegenheiten und damit Hessens Mann in Berlin. Er vertrat die Interessen des Bundeslandes im Bundesrat und im Vermittlungsausschuss von Länderkammer und Bundestag. Zuvor war er wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU im Landtag.

Quereinsteiger aus dem Handwerk

Der CDU-Politiker ist verheiratet und hat drei Kinder. Sein beruflicher Werdegang macht ihn als Quereinsteiger zu einer Ausnahme im Politikbetrieb: Der 60-Jährige ist gelernter Fleischer, legte nach dem Abitur die Meisterprüfung ab. Er führte zwischenzeitlich den elterlichen Schlachtbetrieb. Anschließend war er lange in leitenden Positionen unternehmerisch tätig: unter anderem in einem Betrieb der Tiefkühlindustrie und in einer privaten Fachschule für Fleischer und Bäcker.

Noch heute ist Boddenberg in mehrfacher Funktion für das Handwerk tätig. So ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Zentralgenossenschaft des deutschen europäischen Fleischergewerbes, Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main und des Vorstands der Frankfurter Fleischer-Innung.

Von Petra Roth geholt

In die Politik holte ihn Frankfurts frühere Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU). Boddenberg war da bereits bundesweit als junger Vertreter des Fleischerhandwerks aufgefallen, der sich für Tierschutzstandards von der Aufzucht bis zur Schlachtung einsetzte. Als ehrenamtlicher Frankfurter Stadtrat profilierte er sich als Experte für Finanzen und Wirtschaft sowie als Flughafenkenner und Ausbaubefürworter.

Im Landtag sitzt er seit 1999, direktgewählt im Wahlkreis Frankfurt IV. Damals kam die CDU unter Roland Koch überraschend in Hessen an die Regierung. 2001 übernahm Boddenberg in turbulenter Zeit bis 2009 den Posten des Generalsekretärs der Landespartei. Die CDU Hessen hatte bei seinem Amtsantritt politisch und finanziell mit der zwei Jahre zuvor aufgedeckten Schwarzgeldaffäre zu kämpfen.

Zu den Hobbys des neuen Finanzministers zählt das Rockgitarre-Spielen, auch wenn er dazu früheren Interviews zufolge kaum mehr kommt. Lieblingsmusiker: der Latin-Rock-Gitarrist Carlos Santana.

Sendung: hr-iNFO, 31.03.2020, 12.30 Uhr