Studio in Wiesbaden

Studio in Wiesbaden CDU-Parteitag aus Nachbarland Rheinland-Pfalz

Der digitale Parteitag der CDU Rheinland-Pfalz für das Programm zur Landtagswahl wird am Samstag aus einem Studio in der hessischen Landeshauptstadt gesteuert.

Die 70 Teilnehmer des Programmausschusses werden in einer Videokonferenz zugeschaltet. Die SPD in Rheinland-Pfalz kritisierte, es hätte auch in Rheinland-Pfalz geeignete Studios gegeben.