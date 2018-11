Wer tritt die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Bundeschef an? Die drei aussichtsreichsten Bewerber stellen sich zurzeit auf Regionalkonferenzen vor - am Dienstag auch den hessischen CDU-Mitgliedern.

Erst sieht es so aus, als würde sich die Halle gar nicht füllen. Dabei wurde die Regionalkonferenz der CDU für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland doch extra kurzfristig von Mainz nach Idar-Oberstein verlegt: Das Interesse der Mitglieder sei riesengroß, die 1.200 Plätze in der Mainzer Rheingoldhalle würden nicht reichen, hieß es.

Also die Messe-Halle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein. Doch das schien manchen CDU-Mitgliedern dann doch zu weit: Aus Hessen kamen nur rund hundert Parteimitglieder in die Kleinstadt unweit der Landesgrenze zum Saarland, um sich die drei Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz anzusehen.

Zum Start der zweiten von insgesamt acht Regionalkonferenzen hat sich die Halle mit 2.000 Leuten dann aber doch noch gut gefüllt. Die CDU-Mitglieder beginnen zu klatschen, die Kandidaten ziehen ein. Als erste betritt Annegret Kramp-Karrenbauer die Bühne, ihre Rivalen Jens Spahn und Friedrich Merz folgen ihr.

Im Publikum ist auch Richard Qarkaxhija, ein 25-jähriger Maschinenbau-Student aus Frankfurt. Eine spannende Zeit sei das gerade für die CDU, findet er. Er wolle sich selbst ein Bild von den Kandidaten machen. Doch zuerst muss er sich als Hesse Pfiffe anhören: Denn Landeschefin Julia Klöckner begrüßt die Hessen versehentlich vor den Saarländern. Aber das ist nur freundschaftliches Geplänkel: Die CDU-Mitglieder sind angesichts der ungewohnten innerparteiischen Demokratieübung bester Laune, vor allem Kramp-Karrenbauer und Merz bekommen donnernden Vorschuss-Applaus, für Gesundheitsminister Spahn wird höflich geklatscht.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat Losglück: Sie zieht die Karte mit der Nummer 1 – das heißt, sie darf als erste zu den 2.000 Zuschauern reden. Sie beschwört die Einheit der CDU, bekommt den stärksten Zuspruch, als sie sagt, der Gegner sitze nie in der eigenen Partei, sondern in den Reihen der anderen. Sie verweist darauf, dass sie das Ministerpräsidentinnen-Amt im Saarland aufgegeben habe, um der Partei als Generalsekretärin zu dienen. Dafür erhält sie starken Applaus.

Dann ist Jens Spahn dran. Er will in der Partei über Migration debattieren. Er bemüht Helmut Kohl, der damals die Partei erneuert habe. Nicht, dass er sich mit ihm vergleichen wolle, sagt er: Aber das müsse jetzt auch gemacht werden. Wer als Neumitglied zum ersten Mal ein Treffen des CDU-Ortsverbands erlebe, sage nicht: "Da brauche ich mehr von." Das Publikum lacht.

Schließlich der, auf den die in der Halle am neugierigsten sind: Friedrich Merz. Er verortet die CDU in der Mitte, sie dürfe nicht nach links und gewiss nicht nach rechts rücken. Dann verlangt er eine bessere Behandlung von Bundeswehr und Polizei, erteilt SPD und Grünen eine scharfe Absage zu Hartz-IV-Reformen, bekennt sich zur Europäischen Union und will die Hälfte aller AfD-Wähler zurückgewinnen. Mehrfach starker Zwischenapplaus. Wenn es nach der Lautstärke in der Messehalle nach der Vorstellungsrunde ginge, hätte Friedrich Merz klar gewonnen.

Doch seine Konkurrenten können beide noch in der abschließenden Fragerunde punkten. Und entschieden wird nicht in Idar-Oberstein, sondern in Hamburg auf dem Bundesparteitag. Dort entscheiden am 7. Dezember nicht die Mitglieder, sondern die Delegierten über die Nachfolge von Angela Merkel. Und dazwischen liegen noch sechs weitere Regionalkonferenzen.

Richard Qarkaxhija aus Frankfurt hat seine Entscheidung getroffen. Annegret Kramp-Karrenbauer findet er nach wie vor gut. Sein Favorit ist nach diesem Abend allerdings Friedrich Merz.