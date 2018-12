Der Weg für eine Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen ist frei: CDU und Grüne stimmten am Samstag auf ihren jeweiligen Veranstaltungen dem frisch ausgehandelten Koalitionsvertrag zu. Die Grünen wollen heute auch ihre vier Minister bestätigen.

Die Entscheidung für den Koalitionsvertrag sei einstimmig gefallen, teilte die CDU nach einer Sitzung des Landesausschusses am Samstag in Nidda (Wetteraukreis) mit. Parteichef und Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte sich nach der Abstimmung zufrieden mit dem Ergebnis und dem guten Verlauf der Koalitonsverhandlungen: "Beide Partner waren in den Verhandlungen zu Kompromissen bereit, ohne ihre jeweilige Identität aufzugeben. Dabei war es von Vorteil, dass wir uns inzwischen sehr gut kennen und um die jeweiligen Schwerpunkte des Anderen wussten", teilte Bouffier in einer Pressemitteilung mit.

Die Spitzen der Partei hatten sich Mitte der Woche mit der CDU auf ein umfangreiches Arbeitsprogramm für die nächsten fünf Jahre verständigt.

Kurz nach der Meldung aus Nidda kam auch grünes Licht aus Hofheim am Taunus: Bei ihrer Mitgliederversammlung haben auch die Grünen den Koalitionsvertrag abgesegnet.

Vier Grüne Minister stehen fest

Zustimmen soll die Basis auch den Personalvorschlägen: Die bisherigen grünen Minister Tarek Al-Wazir und Priska Hinz sollen ihre Ämter behalten. Neu ins Kabinett rücken nach dem Vorschlag des Landesvorstands die beiden Parteivorsitzenden Kai Klose als Sozialminister und Angela Dorn als Wissenschaftsministerin.

Designierte Grünen-Minister: Angela Dorn (Wissenschaft und Kunst), Tarek Al-Wazir (Wirtschaft) , Priska Hinz (Umwelt), Kai Klose (Soziales und Integration) (v.l.n.r.) Bild © Franco Foraci

Bereits am Freitagabend bestätigte die Fraktion Matthias Wagner einstimmig als Fraktionsvorsitzenden. Auch Jürgen Frömmrich als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde einstimmig wiedergewählt.

