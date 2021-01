Der Lockdown in Hessen wird zu strengeren Bedingungen verlängert. In Hotspots drohen auch tagsüber Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Wie es an Kitas und Schulen weitergeht, wird am Mittwoch entschieden.

Der Lockdown mit der Schließung von Einzelhandel, Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen wird bis Monatsende verlängert - und ausgeweitet. Private Kontakte werden noch weiter beschränkt und die bisher in Corona-Hotspots lediglich nachts vorgesehenen Ausgangsperren werden um Einschränkungen der Bewegungsfreiheit tagsüber verschärft.

Das haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs am Dienstag auf ihrer Videokonferenz entschieden, weil die Zahl der Neuinfektionen seit Beginn des Lockdowns am 16. Dezember nicht im erwünschten Ausmaß sank. In Hessen ist das Personal der Intensivstationen seit Wochen mit einer Auslastung von derzeit 86 Prozent am Limit, 104 Todesfälle registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) im Bundesland allein am Dienstag.

Private Zusammenkünfte

An dem Corona-Gipfel nahm für Hessen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) teil. Die Schalte dauerte deutlich länger als geplant und noch am Abend an. Eine zunächst für 15 Uhr in der Wiesbadener Staatskanzlei vorgesehene Pressekonferenz Bouffiers wurde auf 19 Uhr verschoben. Umstritten waren vor allem die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und – wie seit Beginn der Pandemie – der Schulunterricht und die Kindergärten.

Hier soll laut Bouffier eine konkrete Entscheidung für Hessen erst am Mittwoch im Corona-Kabinett fallen. Für die Kitas werde er aber empfehlen, sie grundsätzlich geöffnet zu halten

"Die Lage ist nach wie vor ernst", betonte der Ministerpräsident grundsätzlich. Die neue Kontaktbeschränkung sei daher unvermeidlich. Sie sieht vor: Private Zusammenkünfte sind nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands oder einer weiteren Person erlaubt. Bislang waren Treffen mit einem anderen Haushalt mit insgesamt fünf Menschen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren wurden da nicht mitgerechnet.

15-km-Radius in Hotspots

Bewegungseinschränkungen in Corona-Hotspots, wie es sie tagsüber bislang nur in Sachsen gab, sollen auch bundesweit gelten. Betroffen sind Kreise und kreisfreie Städte mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bürger dürften dort einen Radius von 15 Kilometern nur noch bei triftigem Grund - Arbeit oder Notfall zum Beispiel - verlassen.

"Das wird für Hessen kaum eine Rolle spielen", sagte Bouffier zu der 15-Kilometer-Regel. Im Bundesland lagen am Dienstag laut RKI noch zwei Landkreise über der 200er-Marke: Limburg-Weilburg (261,2) und Gießen (259,7). Nächtliche Ausgangssperren in der Zeit von 21 bis 5 Uhr sind derzeit noch in einigen Kreisen und Städten in Kraft. Sie wurden bislang fällig, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander über 200 lag.

50er-Marke weit entfernt

Tagesausflüge sind ausdrücklich kein Ausnahmegrund von der Radius-Regel. Den Wintersportorten in Hessen macht seit den Weihnachtsfeiertagen die enorme Zahl auswärtiger Besucher zu schaffen.

Das Kanzleramt hatte übereinstimmenden Berichten zufolge den 15-Kilometer-Radius schon ab einer Inzidenz von mehr als 100 gewünscht. Den Wert überschritten am Dienstag 20 der 26 Kreise und kreisfreien Städte Hessens. Ziel der Maßnahmen ist es, die Inzidenz auf einen Wert von weniger als 50 zu drücken. Dann könnten Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachvollziehen. Das erreicht derzeit kein einziger hessischer Kreis. Im Landesschnitt liegt die Inzidenz bei 131.

Ein Unsicherheitsfaktor

Diese Zahlen seien allerdings mit Vorsicht zu genießen, sagte Bouffier. Selbst die Experten des RKI trauten sich erst um den 18. Januar herum verbindliche Aussagen darüber zu, wie sich Weihnachten und Silvester auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt haben. An diesen Tagen dürfte es mehr private Treffen gegeben haben, aber weniger Tests. "Wir können die Situation noch nicht richtig einschätzen", meinte der Ministerpräsident.

Problemfall Schulen und Kitas

Dass sich die Verhandlungen zwischen Kanzlerin und Länderchefs bis in den Abend zogen, lag nicht zuletzt an der Frage des Schulunterrichts. Am Montag hatte sich die Konferenz der 16 Kultusminister (KMK) in einer Schalte auf eine stufenweise Öffnung der Schulen für untere Klassen und Abschlussklassen geeinigt. Allerdings hieß es eher vage: Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen sei dann möglich, "sollte es die Situation in den einzelnen Ländern zulassen".

Bouffier kündigte eine Entscheidung für Mittwoch an. Er deutete aber an, dass vieles dafür spricht, die Schulen bis 31. Januar keinen Präsenzunterricht anbieten zu lassen und dann "Stück für Stück" Anfang Februar wieder zu öffnen. Abschlussklassen seien wegen der Prüfungsvorbereitungen allerdings ein besonderer Fall.

Aus dem hessischen Kultusministerium war am Vortag verlautet worden, die Klassen 1 bis 6 sollen wenn möglich sofort wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, gleiches gilt wohl für die Abschlussklassen. Ab Klasse 7 soll Wechselunterricht stattfinden. So hatten es einige Schulen in Eigenregie bereits vor den Winterferien gehandhabt. Dies flächendeckend so zu handhaben, fordern Lehrer-Gewerkschaften und Teile der Landtagsopposition seit Langem.

