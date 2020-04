Wieder hat Ministerpräsident Bouffier mit seinen Amtskollegen und Bundeskanzlerin Merkel über Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen verhandelt. Es wurden weitere vorsichtige Öffnungsschritte beschlossen.

Wie geht es bei der Lockerung der strikten Beschränkungen in der Corona-Krise weiter? Darüber informierte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstagabend in einer digitalen Pressekonferenz in Wiesbaden. Als Ergebnis einer Video-Schaltkonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Donnerstag bestätigte Bouffier, was im Laufe des Tages an vereinzelten Beschlüsse n bekannt wurde.

Sie betreffen unter anderem die Erlaubnis zur Wiederöffnung von Kultureinrichtungen wie Museen, von Zoos und Spielplätzen. Einen definitiven Termin nannte der Ministerpräsident nicht. Er sprach von einer möglichst raschen Öffnung und von kommender Woche.

Details werde das Corona-Kabinett der Landesregierung am Freitag beschließen. Bouffier betonte wie zeitgleich Merkel in Berlin: Alle Lockerungen stehen unter dem Vorbehalt besonderer Vorkehrungen zum Schutz vor Ansteckungen.

Stadt Frankfurt enttäuscht

Die Stadt Frankfurt zeigte sich enttäuscht in der Terminfrage. Nach ihren Angaben erlaubt das Land eine Öffnung der Museen und des Zoos erst am 12. Mai.

Man habe sich aber auf den 5. Mai vorbereitet. Es sei schwer nachvollziehbar, dass Baumärkte geöffnet seien, die städtischen Einrichtungen aber weiter dicht bleiben müssen.

Perspektive für Gastronomie angekündigt

Welche Spielplätze wann geöffnet werden, müsste laut Bouffier vor Ort entschieden werden. Das könne in Ballungsgebieten mit vielen Bewohnern anders aussehen, als auf dem Land. Die Entscheidung sei "ein bewusstes Zeichen" an die Familien in der Corona-Krise.

Bis zum nächsten Bund-Länder-Gipfel am 6. Mai werden laut Bouffier weitere Konzepte für größere Lockerungen vorbereitet. Das betreffe unter anderem die Schulen. Er gehe davon aus, dass alle Schüler noch vor den Sommerferien zum Präsenzunterricht zurückkehren könnten. Dann sollten auch Branchen wie der Gastronomie Perspektiven aufgezeigt werden, "in Teilen oder ganz zu öffnen“.

Noch kein kontaktloser Sport

Noch nicht entschieden ist, wann kontaktlose Sportarten auf Sportstätten wieder möglich sind. Er hätte sich da eine schnellere Entscheidung für Lockerungen vorstellen können, sagte Bouffier.

Er verteidigte insgesamt aber die Fortsetzung der Strategie, schrittweise vorzugehen. Das zeige der Blick auf Nachbarstaaten wie Frankreich und Italien. "Insgesamt sind wir auf einem guten Weg, was die Bekämpfung der Pandemie angeht", sagte er.

Förderprogramm soll Öffnung erleichtern

Das allmähliche Vortasten hatte sich schon vor dem Corona-Gipfel abgezeichnet: Die bundesweite Kontaktsperre war bis 10. Mai verlängert worden. Derzeit sind auch in Hessen Kitas und Grundschulen bis auf Notbetreuungen noch ganz geschlossen, weiterführende Schulen lediglich für Abschlussklassen und an Gymnasien für Schüler der Q2 geöffnet.

Die Pläne würden bedeuten: Hotels bleiben noch dicht, Gastronomen können weiterhin nur zum Mitnehmen verkaufen. Eine Entscheidung über einen Neustart der Fußball-Bundesliga mit "Geisterspielen" ist ebenfalls frühestens am 6. Mai zu erwarten. Großveranstaltungen mit großem Publikum würde noch bis in den August hinein nicht geben.

Geld für die Wiederöffnung

Ein zehn Millionen Euro umfassendes Sofortprogramm aus dem Kulturetat des Bundes soll auch in Hessen den Museen, Gedenkstätten, Theatern und anderen Einrichtungen helfen, den Betrieb unter verschärften Hygienebedingungen wieder aufzunehmen. Mögliche Sicherungsmaßnahmen sind begrenzte Besucherzahlen, Schutzmaskenpflicht und erhöhte Reinigungsintervalle.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 30.4.2020, 19.30 Uhr