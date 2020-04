Wieder verhandelt Ministerpräsident Bouffier mit seinen Amtskollegen und Bundeskanzlerin Merkel über Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Der Bund plant lediglich vorsichtige Öffnungsschritte.

Wie geht es bei der Lockerung der strikten Beschränkungen in der Corona-Krise weiter? Darüber will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am frühen Abend in einer digitalen Pressekonferenz informieren. Als Ergebnis einer Video-Schaltkonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Donnerstag haben sich im Laufe des Tages vereinzelte Beschlüsse abgezeichnet.

Sie betreffen unter anderem die Erlaubnis zur Wiederöffnung von Kultureinrichtungen wie Museen, von Zoos und Spielplätzen. Die Kliniken könnten je nach regionaler Lage demnach wieder mehr Patienten stationär versorgen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind. Es müssten auch weniger Intensivbetten für Corona-Notfälle bereitgehalten werden. Das geht aus Beschlussvorlagen für die Konferenz hervor, die der Nachrichtenagentur dpa in Berlin vorliegen.

Auch Hochzeiten im Familienkreis sollen wieder gefeiert werden dürfen. Alle Lockerungen stehen unter dem Vorbehalt besonderer Vorkehrungen zum Schutz vor Ansteckungen.

Strenge Regeln und Förderprogramm

So sollen auf Spielplätzen Eltern darauf achten, dass überfüllte Anlagen gemieden und grundlegende Hygieneregeln eingehalten werden. Ein zehn Millionen Euro umfassendes Sofortprogramm aus dem Kulturetat des Bundes soll Museen, Gedenkstätten, Theatern und anderen Einrichtungen helfen, den Betrieb unter verschärften Hygienebedingungen wieder aufzunehmen. Mögliche Sicherungsmaßnahmen sind begrenzte Besucherzahlen, Schutzmaskenpflicht und erhöhte Reinigungsintervalle.

Über einen größeren Öffnungsschritt soll den Plänen der Bundesregierung zufolge erst auf der nächsten Bund-Länder-Schaltkonferenz am 6. Mai entschieden werden. Begründung: Noch sei nicht klar, wie sich die jüngsten Öffnungen vom 20. April auf die Entwicklung der Ansteckungen mit dem Coronavirus ausgewirkt haben.

Kontaktsperre länger

Das hatte sich schon vor dem Corona-Gipfel abgezeichnet: Die bundesweite Kontaktsperre war bis 10. Mai verlängert worden. Derzeit sind auch in Hessen Kitas und Grundschulen bis auf Notbetreuungen noch ganz geschlossen, weiterführende Schulen lediglich für Abschlussklassen und an Gymnasien für Schüler der Q2 geöffnet.

Die Pläne würden bedeuten: Hotels bleiben noch dicht, Gastronomen können weiterhin nur zum Mitnehmen verkaufen. Eine Entscheidung über einen Neustart der Fußball-Bundesliga mit "Geisterspielen" ist ebenfalls frühestens am 6. Mai zu erwarten. Großveranstaltungen mit großem Publikum würde noch bis in den August hinein nicht geben.

