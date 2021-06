Die Corona-Zahlen in Hessen gehen kontinuierlich zurück. Zeit für Lockerungen? Das Corona-Kabinett will heute neue Regeln beschließen. Sorgen bereitet allerdings die Delta-Variante.

Als Hessen Mitte Mai einen Stufenplan zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschloss, lag die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner noch bei etwa 117. Inzwischen ist die landesweite Inzidenz auf unter 10 gesunken. Doch eine Stufe Null oder "Unter 10" sieht der aktuelle Zwei-Stufen-Plan des Landes gar nicht vor. Zudem laufen die bisher geltenden Beschlüsse am Sonntag aus.

Lockerungen bei Kontakten und Veranstaltungen

Wie geht es also weiter? Das will am heutigen Dienstag das hessische Corona-Kabinett beschließen. Dabei wird es auch um Öffnungsschritte und Lockerungen gehen, wie Regierungssprecher Michael Bußer im Vorfeld bereits ankündigte.

Gelockert werden dürften zum Beispiel die privaten Kontaktregeln, sagte der Regierungssprecher. Aktuell dürfen sich nur zwei Haushalte oder zehn Personen treffen - Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 zählen dabei nicht mit. Außerdem dürfte auch bei Veranstaltungen bald wieder mehr erlaubt sein.

Wie die Details aussehen werden, will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Nachmittag gegen 16 Uhr in Wiesbaden bekanntgeben. hessenschau.de wird die Pressekonferenz im Livestream übertragen.

Delta-Variante bereitet Sorgen

In die allgemeine Erleichterung über den Rückgang der Corona-Zahlen mischt sich allerdings auch die Sorge über die sich auch in Hessen ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus. Bouffier schloss deshalb eine Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen nicht aus. "Ich rechne damit, dass die Delta-Variante in einem Monat auch in Deutschland die vorherrschende Variante ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag).

Dann stelle sich die Frage: "Wie wirkt welches Vakzin auf sie?" Man könne auch nicht ausschließen, dass Menschen infiziert aus dem Sommerurlaub zurückkehren. Von den Antworten auf diese Fragen hänge ab, "ob wir eine vierte Welle bekommen und wieder zu Kontaktbeschränkungen zurückkehren. Ausschließen können wir das nicht."