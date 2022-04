Zwei Jahre lang wurde eingeschränkt, verschärft, zwischenzeitlich auch mal gelockert. Jetzt fallen fast alle Corona-Maßnahmen weg. Trotzdem wird die Maske uns vielerorts erhalten bleiben.

Ohne Maske in den Supermarkt, ohne Test in die Kneipe: Nach zwei Jahren Pandemie in Hessen fallen an diesem Samstag zentrale Corona-Regeln weg. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht weitreichende Lockerungen vor. In Hessen gelten bis zunächst zum 29. April nun folgende Regeln:

Die Maskenpflicht ist an den meisten Orten in Hessen aufgehoben. Sie gilt ab Samstag nur noch in Bussen und Bahnen, für Beschäftigte und Besucher in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Arztpraxen, beim Rettungsdienst sowie in Sammelunterkünften für Obdachlose und Geflüchtete. In allen anderen Bereichen - Einzelhandel, Schulen oder öffentliche Innenräume - ist das Maskentragen freiwillig. Inhaber von Geschäften können aber mit ihrem Hausrecht eine Maskenpflicht anordnen.

In den hessischen Schulen werden Schulpersonal sowie Schülerinnen und Schüler weiterhin drei Mal wöchentlich getestet.

Für viele kehrt damit ein Stück Normalität zurück. Doch angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen mag dem einen oder anderen auch etwas mulmig anmuten. Die schwarz-grüne Landesregierung fügte sich jedenfalls nur widerwillig den neuen Realitäten. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) machten deutlich, dass ihnen die neuen Regelungen nicht weit genug gehen.

Virologe Stürmer: Entspannung erst ab Mai

Auch fürs den Frankfurter Virologen Martin Stürmer kommen die Lockerungen zu früh. Es bestehe die Gefahr, dass dadurch das Infektionsgeschehen noch einmal einen ordentlichen Schub bekomme, sagt er. Viele Menschen, deren Impfung oder Infektion schon etwas länger zurückliege, könnten sich erneut anstecken.

Stürmer erwartet erst ab Mai eine Entspannung der aktuellen Corona-Situation. Er empfiehlt deshalb, in den nächsten Wochen die Maske weiter zu tragen - am besten eine FFP2-Maske. Auch Tests seien weiter sinnvoll.

Der Marburger Sozialpsychologe Ulrich Wagner befürchtet sogar neue gesellschaftliche Konflikte zwischen Menschen, die weiter Maske tragen und denen, die darauf verzichten. Der Wegfall vieler Maßnahmen signalisiere zudem, die Situation sei nicht mehr so schlimm. Der Psychologe sieht dadurch auch die Impfbereitschaft weiter sinken.

Flickenteppich in Handel und Gastronomie erwartet

Im Einzelhandel und der Gastronomie ist derweil ein Flickenteppich von Regeln zu erwarten. Einige Händler kündigten trotz Aufhebung der Maskenpflicht an, ihre Kundinnen und Kunden zu bitten, die Maske weiter zu tragen. Der Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Hessen geht davon aus, dass 40 Prozent der Betriebe ihren Mitarbeitern und Gästen das Maskentragen freistellen. Einige Gastwirte hätten aber vereinbart, dass ihre Mitarbeiter weiterhin Masken tragen, andere würden auch ihre Gäste darum bitten, erklärte Dehoga-Chef Julius Wagner.

Auch am Frankfurter Flughafen fällt die Maskenpflicht in den Terminals weg. Betreiber Fraport empfiehlt Fluggästen und Besuchern am Airport aber weiter eine Maske zu tragen - besonders dort, wo Abstände kurzzeitig nicht eingehalten werden könnten, etwa am Check-in oder der Gepäckausgabe.

Kulturbetriebe planen zurückhaltend

Während auch das Schauspiel Frankfurt es mit einer Empfehlung belässt, machen die städtischen Museen von ihrem Hausrecht Gebrauch: Hier gilt weiter die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen.

Die Alte Oper Frankfurt bleibt ebenfalls vorsichtig: Man werde in der kommenden Spielzeit zunächst keine Vollbelegung planen, teilte Intendant Markus Fein am Freitag mit. Karten für eigene Vorstellungen würden wie bisher im Schachbrett-Muster und damit unter Einhaltung der Abstandsregeln in den Vorverkauf gegeben. Je nach Infektionsgeschehen könnten aber weitere Tickets angeboten werden.