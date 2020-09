Corona und weiterer Zündstoff: So läuft das Bischofstreffen in Fulda

Die katholischen Bischöfe kommen ab Dienstag zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammen. Die Corona-Pandemie beeinflusst und beschäftigt die deutschen Oberhirten. Darüber hinaus bergen viele weitere Themen Zündstoff.

Wenn sich die Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland zur ihrer traditionellen Herbstvollversammlung treffen, ist diesmal vieles anders. Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Zusammenkunft der Geistlichen von Dienstag bis Donnerstag in Fulda. Fragen und Antworten im Überblick:

Was ändert sich wegen der Corona-Pandemie?

Das Treffen wurde von vier auf drei Tage verkürzt. Getagt wird auch nicht wie gewöhnlich im Priesterseminar neben dem Dom, sondern in einem größeren Saal im Stadtschloss. Viele der 69 Bischöfe und Weihbischöfe gehören durch ihr Alter zur Risikogruppe. Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) sagte: "Wir müssen sehr viel vorsichtiger sein. Die Bischöfe wissen um die Risiken und gehen verantwortungsvoll mit der Situation um. Als Personen des öffentlichen Lebens haben sie Erfahrungen im Umgang mit einer Infektionsgefahr in den zurückliegenden Monaten gesammelt."

Auch die Plätze im Fuldaer Dom sind in diesem Jahr begrenzt, an den Gottesdiensten können nur etwa 40 Gläubige teilnehmen, die sich vorher namentlich angemeldet haben, wie ein Bistumssprecher am Montag sagte. Die Plätze seien bereits ausgebucht.

Wie sieht das Hygiene- und Sicherheitskonzept aus?

Corona-Folgen: Beim Aufbau der Tische für die Bischofskonferenz wird der Mindestabstand gemessen. Bild © hessenschau.de (Jörn Perske)

Die Bischöfe werden Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und Abstand halten müssen. Ebenso gibt es feste Sitzplätze im Tagungsraum und bei den Mahlzeiten. Getagt wird im mondänen Fürstensaal. Bei den Aufbauarbeiten kamen am Montag auch Zollstöcke zum Einsatz. Der Abstand von 1,50 Meter wurden gemessen - dem Infektionsschutz wegen. "Die Aufbauarbeiten sind verzwickter als sonst. Aber wir bekommen das hin", versprach der Organisationsleiter des Bistums Fulda, Frank Post.

Fürstensaal - das klingt nach Luxus. Ist das klug und angemessen?

"Ich hätte es mir etwas bescheidener vorstellen können", sagte Bistumssprecher Robert Eberle angesichts des prunkvollen Saals. Dort tagen sonst die Stadtverordneten. Aber der Punkt ist: Der Saal ist für die Bischöfe fußläufig gut zu erreichen - ohne Fahrservice.

Was steht auf dem Programm der Versammlung?

Bild © hessenschau.de (Jörn Perske)

Die Oberhirten wollen (und müssen) sich mit der Corona-Krise befassen. Dazu findet am Mittwoch ein Pressegespräch statt. Darin geht es um die "weltkirchliche Perspektive" und die Auswirkungen. Zuletzt waren die Folgen enorm: Ostern und Pfingsten ohne öffentliche Gottesdienste. Stellt sich die Frage: Wie wird Weihnachten?

Befassen sich die Bischöfe erneut mit dem Missbrauchsskandal?

Mehr als zehn Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals und zwei Jahre nach Veröffentlichung einer großen Studie (MHG-Studie) wollen die Bischöfe sich bei Herbstvollversammlung erneut damit befassen. Im Vorfeld drängte der DBK-Vorsitzende, Limburgs Bischof Georg Bätzing, auf eine Entscheidung: Das System für eine Auszahlung der finanziellen Entschädigungen soll bis Jahresende stehen, sagte er. Apropos Bätzing: Für den neugewählten DBK-Boss aus Limburg ist es die erste Vollversammlung.

Wie hoch sind die Summen für Missbrauchsopfer?

Bislang erhalten die Opfer eine Anerkennungszahlung von durchschnittlich 5.000 Euro, in Härtefällen zahlt die Kirche auch mehr. Vor gut einem Jahr legte eine von der Bischofskonferenz eingesetzte unabhängige Arbeitsgruppe einen neuen Vorschlag vor. Demnach sollen bis zu 400.000 Euro ausgeschüttet werden. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, Stephan Ackermann, stellte klar: Das Modell für die Hilfen soll weiterentwickelt werden, über genaue Summe hätten die Bischöfe noch nicht gesprochen.

Was wurde zu den Entschädigungen zuletzt beschlossen?

Bei der Vollversammlung im Frühjahr einigten sich die Bischöfe auf einen Grundsatzbeschluss. Danach soll sich an der zivilrechtlichen Schmerzensgeld-Tabelle orientiert werden. Das bedeutet: Summen zwischen 5.000 und 50.000 Euro pro Fall. Eine unabhängige Kommission aus Juristen, Psychologen und Medizinern soll die Schwere jedes Falls einschätzen. Eigentlich soll das Auszahlungsmodell bundeseinheitlich sein. Aber einzelne Bistümer sind vorgeprescht und haben eigene Verfahren entwickelt.

Welche Themen werden derzeit sonst noch heiß diskutiert?

Im Vorfeld ist eine Debatte über die Frauenfrage in der Kirche entbrannt. Der Vorsitzende Bätzing hält die Diskussion über die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche nicht für abgeschlossen. "Das Diakonat der Frauen halte ich für sehr legitim", sagte er dem Deutschlandfunk. Das Reformprojekt namens Synodaler Weg könne im Vatikan um eine Prüfung und Einführung bitten, wenn die Mehrheit dies wolle. Entscheidungen könne aber nur ein Konzil treffen. In der Frage liegt Bätzing mit dem konservativen Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki über Kreuz. Der betonte: Jesus hatte zwölf Apostel, "und unter ihnen waren keine Frauen". Er verstehe das Ziel der Diskussion nicht.

Was tut sich in Sachen Mitwirkung der Frauen im Kirchendienst?

Limburgs Bischof Georg Bätzing ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Bild © picture-alliance/dpa

Die Frauen sind per se von den wichtigsten Ämtern ausgeschlossen. Bätzing verglich die "Frauenfrage" mit dem Thema Klimawandel: "Wenn man Zeiten verpasst, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, hat das zum Teil verheerende Auswirkungen." Er ergänzte: "Ein Feminist bin ich sicher nicht. Aber es ist mir ein hohes Anliegen." Frauen trügen zu einem großen Teil zum kirchlichen Leben bei. Wenn dies verloren gehe, "dann ist die Kirche in ihrem Bestand gefährdet". Viele Frauen berichteten ihm sogar, dass sie sich von der Kirche entfernten, um ihren Glauben zu retten.

Können Frauen künftig mehr Mitspracherecht bekommen?

Die Frage betreffe nicht nur Weiheämter, fügte Bischof Bätzing hinzu. "Wir haben zu wenige Frauen, die an den Entscheidungsprozessen und an den Schlüsselstellen der Kirche beteiligt sind." In Gremien und Leitungsstrukturen sei noch erheblicher Fortschritt möglich, was die Beteiligung von Frauen angehe.

Wie ist die gesellschaftliche Großwetterlage für die katholische Kirche?

Bescheiden. Mehr als 270.000 Menschen traten zuletzt aus der Kirche aus, wie die Jahresstatistik besagt. Das ist ein Rekordwert. Die Ungeduld des Kirchenvolks wächst spürbar, wenn es um angemahnte Reformen geht. Auch Frauen-Verbände wollen sich mit Kritik wieder in Fulda zu Wort melden.

Wie läuft der Reformprozess?

Seit Jahresbeginn läuft der sogenannte Synodale Weg. Mit dem Reformprozess wollen die Bischöfe verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Im Mittelpunkt der Initiative stehen die Themen Macht, Sexualmoral, Lebensform der Priester und die Rolle von Frauen in der Kirche. Greifbare und durchschlagende Ergebnisse gibt es dazu noch nicht.